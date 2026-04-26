Video: los goles de Independiente Rivadavia que bailó y goleó por 5-1 a Gimnasia en el superclásico de Mendoza

Lo ganaba el Lobo 1-0 con un tanto de Blas Armoa. Sin embargo, fiel a su estilo, reaccionó el equipo de Alfredo Berti y encontró el empate a los 18 minutos del primer tiempo con un tanto de Sheyko Studer. En el inicio del complemento, a los 5' Fabrizio Sartori, estampó el 2-1. Sobre los 24', llegó el ídolo del ascenso. Golazo de Alex Arce. Luego, llegó el gol de Costa para el 4-1 y sobre el final Bucca, selló el 5-1 final. Fiesta total del Azul del Parque.