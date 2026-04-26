26 de abril de 2026 - 16:30

Video: los goles de Independiente Rivadavia que bailó y goleó por 5-1 a Gimnasia en el superclásico de Mendoza

Partidazo. Ganaba Gimnasia 1-0 desde los 27 segundos de juego. Reaccionó el Azul y dio vuelta la historia. Ganó 5-1. Video: mirá todos los goles.

Independiente Rivadavia derrota por 3-1 a Gimnasia y Esgirma y el estadio Bautista Gargantini es una verdadera fiesta.&nbsp;

Independiente Rivadavia derrota por 3-1 a Gimnasia y Esgirma y el estadio Bautista Gargantini es una verdadera fiesta. 

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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Lo ganaba el Lobo 1-0 con un tanto de Blas Armoa. Sin embargo, fiel a su estilo, reaccionó el equipo de Alfredo Berti y encontró el empate a los 18 minutos del primer tiempo con un tanto de Sheyko Studer. En el inicio del complemento, a los 5' Fabrizio Sartori, estampó el 2-1. Sobre los 24', llegó el ídolo del ascenso. Golazo de Alex Arce. Luego, llegó el gol de Costa para el 4-1 y sobre el final Bucca, selló el 5-1 final. Fiesta total del Azul del Parque.

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