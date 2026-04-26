Mendoza se viste de clásico: Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, cara a cara otra vez

Clásico con historia: los triunfos más resonantes de Independiente Rivadavia sobre Gimnasia y Esgrima

Clásico con historia: los triunfos más resonantes de Gimnasia y Esgrima sobre Independiente Rivadavia

El fútbol mendocino vive un presente histórico bajo la órbita de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima , ambos instalados en la Primera División y protagonistas de la Liga Profesional . Un escenario inédito que este domingo tendrá un nuevo capítulo con la disputa del clásico número 264.

El estadio Bautista Gargantini será el reducto donde Lepra y Lobo volverán a verse las caras después de más de un año y medio. Encuentro se jugará desde las 15, en el marco de la fecha 16 del torneo Apertura.

El último antecedente data de octubre de 2022 , cuando se enfrentaron en cuatro oportunidades: un amistoso en Uruguay (victoria de Gimnasia) y tres duelos oficiales entre Copa Argentina y Primera Nacional, con triunfos repartidos. La Lepra se impuso 2 a 0 en la Copa, mientras que el Lobo ganó en dos oportunidades: 2 a 0 en la fase regular del torneo y 1 a 0 en el Reducido.

El historial refleja una paridad absoluta: de 263 partidos disputados, Gimnasia ganó 88, Independiente 87 y empataron en 88 ocasiones. Números que explican la magnitud de un clásico que vuelve a escena en un contexto inmejorable.

Independiente Rivadavia Sebastián Villa, el mejor jugador del fútbol argentino en la actualdiad. Gentileza

Entre los protagonistas aparecen dos nombres propios, Sebastián Villa, figura del equipo de Alfredo Berti y pieza clave en el gran presente de Independiente, líder del torneo y en la Copa Libertadores; y Agustín Módica, goleador de Gimnasia de Darío Franco, que atraviesa un gran momento en un equipo que busca meterse en zona de play offs.

Dos realidades distintas, pero un mismo objetivo: ganar el clásico.

-¿Cómo llegan al clásico?

-Agustín Módica: “Me ha tocado jugar algunos clásicos, por eso sé cómo se vive acá en Mendoza; con mucha euforia y muchas ganas. Estamos preparados, esperando que llegue el domingo y que podamos ganar el partido, que es lo que todos queremos”.

-Sebastián Villa: “Bien, estamos muy bien, preparados y sabemos que es un partido muy importante. Es un clásico muy importante para la provincia y esperamos tener una linda tarde todos".

¿Hay un favorito o se juega con perfil bajo?

-A.M. : “No hay un favorito, el clásico sabemos que son partidos aparte. Hay que estar tranquilos y preparados, seguro será un muy lindo partido".

-S. V.: “No, nosotros siempre vamos desde la humildad a jugar un partido. Por eso estamos donde estamos, pero esperamos tener una linda tarde y darle una alegría a nuestros hinchas".

Gimnasia y Esgrima y Estudiantes de La Plata En la primera que tuvo el goleador del Lobo, Agustín Módica, la mandó al fondo del arco de Muslera. Ramiro Gómez

¿El presente del equipo les permite llegar mejor?

-A.M.: “Sí, sin dudas que hemos mejorado mucho y eso nos ayuda para este partido que es muy importante. Después tenemos que seguir igual y no volvernos locos".

-S.V.: “Venimos haciendo las cosas bien, estamos en un buen momento y eso es gracias al trabajo y la humildad del equipo".

Se juegan algo más que el clásico

Más allá del clásico, también hay objetivos en juego.

-A.M.: “Nos ilusiona mucho la clasificación, sabemos que estamos a tres puntos con seis en juego. No solo es el clásico, también queremos alejarnos de la zona de abajo y ponernos a tiro de los play offs".

-S.V.: “Después de este clásico tenemos otro partido muy importante frente a la Guaira (Venezuela) por Copa Libertadores. Todo es importante, cada partido es una final para nosotros".

Gimnasia de La Plata vs Independiente Rivadavia Uno de los duelos de la tarde fue el que sostuvieron el lateral Alexis Steimbach y el capitán Azul, Sebastián Villa. Gentileza

-¿Qué fortalezas destacan del equipo?

-A. M.: “Las ganas. Somos un equipo muy humilde que le mete con todo, en cada entrenamiento y en cada partido. Ese esfuerzo es clave”.

-S.V.: “La humildad es lo que nos caracteriza. Desde ahí construimos todo lo que venimos logrando como equipo y por eso estamos donde estamos”.

Con deseos de gol

-En lo personal, ¿qué significa jugar este clásico?

-A.M.: “Cuando llegué soñaba con dejar mi huella en el club. Hoy me toca convertir y es algo muy lindo, pero también quiero seguir creciendo y aportar al equipo”.

-S.V.: “Este es mi primer clásico en Mendoza. He jugado otros clásicos importantes y estoy contento de vivir uno más. Espero estar a la altura y representar bien estos colores".

Gimnasia y Esgrima vs Vélez Agustín Módica festeja el golazo del empate, duelo en el que el Lobo le dio vuelta el partido a Vélez y se impuso 3 a 2. Ramiro Gómez

-¿Sueñan o imaginan marcar goles en el clásico?

-A. M.: “Los clásicos normalmente son cerrados, lo gana el que se equivoca menos. Ojalá el gol venga para nuestro lado, pero hay que estar tranquilos y ordenados".

-S.V.: “Siempre busco hacer un gol, pero si no se da, ojalá pueda asistir a mis compañeros. Lo importante es ganar y sumar los tres puntos".

-¿Qué mensaje le dejan a los hinchas?

-A.M.: “Que confíen, este equipo tiene muchas ganas y hambre. Vamos decididos a ganar y no vamos a defraudarlos".

-S.V.: “Esperamos darle una alegría a todos nuestros hinchas. Vamos a dejar todo para que sea una linda tarde para ellos"