Clásico con historia: los triunfos más resonantes de Independiente Rivadavia sobre Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia tienen infinidad de aristas que se entremezclan a lo largo de sus gloriosas historias con el Parque General San Martín funcionando a la misma vez como línea divisoria y factor de unidad. Lo que los diferencia los termina uniendo, los potencia y los hizo crear el Superclásico de Mendoza.

Desde aquella ocasión en la que se cruzaron por primera vez (con las actuales denominaciones) bajo la órbita de la Liga Mendocina en 1922 hasta este choque por Liga Profesional pasaron 263 partidos oficiales. 263 capítulos plagados de hidalguía, recelo, alegrías y tristezas. Un libro inabarcable de pasión por la camiseta propia, que se confunde con la enemistad por el contrario. Intentar contarlos todos sería una empresa imposible de cumplir, por lo que lo ideal es repasar los más importantes por lado.

Antonio Maza toca el balón por sobre la cabeza del Gringo Reggi, el balón pegará en el palo y Ereros la conectará suave para poner el 1-0 parcial del triunfo de la Lepra por 2 a 0

Independiente Rivadavia se enorgullece de contar con fechas inolvidables en la historia del duelo ante el Blanquinegro. Las más fuertes ocurrieron en el presente siglo, pero también cuenta con un ancedente en Primera División.

Pero antes hay que remitirse al único duelo que ambos mantuvieron por Torneos Nacionales. Fue en la edición de 1982, cuando se enfrentaron en las fechas interzonales. El 7 de marzo igualaron 2 a 2 en la cancha del Lobo, pero el 25 de abril ocurrió la gran alegría de Independiente, que venció por 2 a 0 con los dos tantos de Carlos Ereros por la fecha 13.

Superar a su rival le significó quedar en la puerta de la clasificación a los cuartos de final del certamen, algo que obtuvo una semana después ganando 4 a 2 ante River Plate. Ese equipo era dirigido por Hardan Curi, y logró poner a tiro al futuro campeón Ferro, con el cual perdió en el Bautista Gargantini y quedó al borde la épica al igualar 0 a 0 en Caballito.

Los fuertes antecedentes cercanos de Independiente Rivadavia ante el Lobo:

image En 2022, Independiente venció a Gimnasia por Copa Argentina y lo sacó de la competencia en el Malvinas Argentinas. Copa Argentina

Por la tercera categoría del fútbol de AFA ocurrieron otros dos partidos que están guardados en el cajón Leproso de los recuerdos por la importancia en la historia de uno y otro cuadro.

El primero de ellos ocurrió el 28 de marzo del 2004 en el Malvinas Argentinas. Esa jornada, Independiente Rivadavia superó 1 a 0 a Gimnasia con el solitario gol de Gustavo Ortiz, y decretó el descenso Blanquinegro al Argentino B. Fue un encuentro que marcó un hito en la historia del clásico, y que se repitió poco tiempo después.

Tres años más tarde, el 21 de abril de 2007, ocurrió lo mismo, con el escenario mayor de Mendoza con un gran número de hinchas de ambos cuadros. Esa tarde abrió la cuenta el Pala Juan Pablo Fernández con un golazo, pero el Bati Adrián Aranda lo dio vuelta para el triunfo por 2 a 1 de la Lepra. La caída del Lobo al Argentino B fue una realidad, pero poco tiempo después quedó desestimada por el fallo de AFA que mandó al descenso a San Martín.

Muchos años después, el 23 de febrero de 2022, los 32avos de final de la Copa Argentina le dieron la chance al fútbol mendocino de vivir otro clásico inolvidable. Esa noche, la Lepra sacó al rival de toda la vida con una importante victoria por 2 a 0, con los goles de Lucas Ambrogio y Matías Quiroga. Otra vez hubo festejo Azul en el Malvinas Argentinas, que sirvió para clasificar a la siguiente instancia en el primer duelo entre ambos por eliminación directa en un torneo de AFA.