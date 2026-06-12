12 de junio de 2026 - 18:35

La Selección Argentina, con dudas: Lionel Scaloni arma el equipo para enfrentar a Argelia

El entrenador Albiceleste mantiene algunas incógnitas en la formación, producto de los futbolistas que todavía tienen complicaciones físicas.

Lionel Scaloni empieza a definir el once inicial de la Selección Argentina ante Argelia

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Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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Como sucedió muy pocas veces en las últimas Copas del Mundo, la Albiceleste logró sostener y construir una base de esquema y sus respectivos intérpretes. Sin embargo, a cuatro días del comienzo del evento internacional las dudas respecto al once inicial volvieron. Lejos de tratarse de un problema táctico o futbolístico, se trata de la consecuencia lógica de contar con medio elenco titular lesionado.

Así, Lionel Scaloni trabaja a contrarreloj para terminar de recuperar piezas importantes, y disimular aquellas con las que no podrá contar ante Argelia, el próximo martes a las 22 horas.

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El cuerpo técnico debate en todas las líneas del campo de juego. En la defensa, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez pugnan por un lugar como segundo marcador central, mientras que Facundo Medina se perfila para ir desde el inicio como lateral por izquierda ante la baja confirmada de Tagliafico.

En el medio, los dos nombres que luchan por la titularidad son Exequiel Palacios y Thiago Almada. El primero podría ubicarse en la zona media para acompañar a De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister. Mientras tanto, el más joven sería la opción ideal para ocupar el carril izquierdo sin desarmar el habitual doble cinco.

Respecto a los delanteros, uno de ellos todavía no se define. El titular es Julián Álvarez, pero se encuentra recuperándose de una lesión que le impidió trabajar normalmente durante la concentración previa, por lo que Lautaro Martínez podría meterse en la formación para reemplazarlo.

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Por otro lado, hay algunos futbolistas que mostraron una excelente recuperación de sus problemas físicos y tienen su presencia casi asegurada. Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, y Lionel Messi se perfilan para estar el martes, dejando atrás los inconvenientes que arrastraban.

Probable formación de la Selección Argentina ante Argelia:

Así, los once jugadores que podrían salir a disputar el debut de la Selección Argentina ante Argelia serían: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios o Thiago Almada; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

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