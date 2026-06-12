La Selección Argentina, con dudas: Lionel Scaloni arma el equipo para enfrentar a Argelia

El entrenador Albiceleste mantiene algunas incógnitas en la formación, producto de los futbolistas que todavía tienen complicaciones físicas.

En medio de un mar de dudas por el estado físico de sus futbolistas, Lionel Scaloni comienza a delinear la formación inicial que será la encargada de enfrentar a Argelia, en el debut de la Selección Argentina por el Mundial 2026.

Como sucedió muy pocas veces en las últimas Copas del Mundo, la Albiceleste logró sostener y construir una base de esquema y sus respectivos intérpretes. Sin embargo, a cuatro días del comienzo del evento internacional las dudas respecto al once inicial volvieron. Lejos de tratarse de un problema táctico o futbolístico, se trata de la consecuencia lógica de contar con medio elenco titular lesionado.

Así, Lionel Scaloni trabaja a contrarreloj para terminar de recuperar piezas importantes, y disimular aquellas con las que no podrá contar ante Argelia, el próximo martes a las 22 horas.

image El cuerpo técnico debate en todas las líneas del campo de juego. En la defensa, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez pugnan por un lugar como segundo marcador central, mientras que Facundo Medina se perfila para ir desde el inicio como lateral por izquierda ante la baja confirmada de Tagliafico.

En el medio, los dos nombres que luchan por la titularidad son Exequiel Palacios y Thiago Almada. El primero podría ubicarse en la zona media para acompañar a De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister. Mientras tanto, el más joven sería la opción ideal para ocupar el carril izquierdo sin desarmar el habitual doble cinco.