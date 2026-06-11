Selección Argentina: los motivos por los cuáles Lionel Scaloni eligió a Marcos Senesi para el Mundial 2026

Luego de varios días de incertidumbre en el campamento albiceleste, Lionel Scaloni tomó una decisión definitiva: Marcos Senesi ocupará el lugar vacante en la lista de 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026.

La Selección Argentina ya trabaja pensando en Argelia, el primer rival del Mundial 2026

El llamado del defensor llega para cubrir la sensible baja de Leonardo Balerdi , quien quedó desafectado de la Copa del Mundo tras sufrir un desgarro en el sóleo de la pierna derecha durante el entrenamiento del viernes por la noche, en la antesala de la gira de amistosos.

"SENESI ENTRA POR BALERDI" 26 En la previa del #MundialEnDSPORTS , @GustavoKuffner confirmó que el defensor del Tottenham va a ser parte de la lista definitiva de Argentina. ¿Estás de acuerdo con esta elección de Scaloni? pic.twitter.com/BLokwaXDAp

El foco de preocupación estaba en el mediocampo. Leandro Paredes arrastraba una sobrecarga en el isquiotibial derecho y entrenaba de manera diferenciada, lo que posicionaba a Guido Rodríguez como el principal candidato para sumarse a la lista. Sin embargo, el amistoso frente a Honduras cambió los planes por dos factores determinantes:

Ante este panorama, Scaloni y su equipo de trabajo decidieron que la mejor alternativa era convocar a un marcador central zurdo para tener mayores variantes en el sector izquierdo de la última línea.

La evolución de Paredes: El mediocampista central mostró una gran mejoría física, aliviando la urgencia en esa zona del campo.

El contratiempo de Tagliafico: El lateral sufrió una pequeña lesión en el sóleo que lo marginaría del debut mundialista ante Argelia (el próximo martes a las 22:00 en Kansas). Si bien se espera que llegue en óptimas condiciones para el choque contra Austria, el cuerpo técnico necesitaba coberturas.

image Marcos Senesi jugará el Mundial 2026 para la Selección Argentina. Recibió el llamado de Lionel Scaloni y ahora suenña con el bicampeonato. Gentileza.

Un presente inmejorable para Marcos Senesi

La citación encuentra al zaguero nacido en Concordia en uno de los momentos más destacados de su carrera profesional. Su último año en la élite europea lo avala de sobra:

Pilar en el Bournemouth: Viene de ser uno de los defensores más destacados de la Premier League, siendo una pieza clave para la histórica clasificación de su equipo a la UEFA Europa League.

Flamante refuerzo del Tottenham: En las últimas horas, firmó su contrato en condición de jugador libre con los Spurs (equipo que viene de luchar por la permanencia) hasta julio de 2030.

Precisamente, el esperado llamado de la Selección lo encontró en Londres, tras haber rubricado su nuevo vínculo. Senesi nunca perdió la esperanza: durante sus vacaciones en Miami e Ibiza, y en su reciente estadía en la capital inglesa, realizó un entrenamiento especial con la ilusión de que llegara esta oportunidad.

Se espera que entre el viernes y el sábado el defensor aterrice en Kansas para sumarse a la concentración argentina y ponerse rápidamente a disposición para el gran sueño mundialista.