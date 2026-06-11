11 de junio de 2026 - 09:00

Según la Inteligencia Artificial, cuál sería el resultado del primer partido de Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026

ChatGPT se animó a proyectar cómo terminaría el debut de la Selección Argentina y explicó cuáles serían las claves del encuentro.

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Por Ignacio Alvarado

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Ante la consulta sobre un posible debut de Argentina frente a Argelia, ChatGPT elaboró una proyección basada en antecedentes recientes, nivel competitivo y potencial de ambos seleccionados.

La herramienta aclara que no se trata de una predicción exacta ni de un dato oficial, sino de una simulación que busca estimar qué podría suceder si ambos equipos se enfrentaran en el inicio del torneo.

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Según el análisis realizado por la inteligencia artificial, Argentina partiría como favorita debido a la calidad de su plantel y a la experiencia acumulada en competencias internacionales.

El resultado que imagina ChatGPT para el debut argentino

De acuerdo con la proyección elaborada por la inteligencia artificial, el marcador más probable sería un triunfo argentino por 3 a 1.

El análisis considera que la Selección tendría mayor control de la pelota durante gran parte del partido y lograría generar más situaciones de peligro cerca del arco rival.

Sin embargo, ChatGPT también señala que Argelia posee futbolistas veloces y recursos suficientes para complicar a cualquier rival mediante contragolpes y transiciones rápidas.

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Por ese motivo, la simulación contempla la posibilidad de que el conjunto africano consiga marcar un gol y mantenga el partido abierto durante varios minutos.

Las variables que podrían cambiar cualquier pronóstico

La propia inteligencia artificial reconoce que los partidos mundialistas suelen romper cualquier lógica previa. Un error defensivo, una expulsión o una actuación destacada pueden alterar completamente el desarrollo de un encuentro.

También influye la presión propia de un debut, donde incluso las selecciones favoritas suelen mostrar nerviosismo en los primeros minutos.

Aun así, si hoy tuviera que anticipar un resultado hipotético para ese partido, ChatGPT considera que Argentina tendría amplias posibilidades de comenzar su camino en el Mundial 2026 con una victoria por 3 a 1 frente a Argelia.

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