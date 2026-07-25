25 de julio de 2026 - 17:58

Lionel Messi reaparece tras el Mundial y visita a Leones FC en Rosario

El capitán argentino, Lionel Messi, reapareció en Rosario tras el Mundial para acompañar a Leones FC, club familiar, en un partido clave.

Lionel Messi fue a ver Leones FC y Central Córdoba de Rosario

Lionel Messi fue a ver Leones FC y Central Córdoba de Rosario

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Luego de varios días de hermetismo, los días de descanso de Lionel Messi en Rosario dejaron su primera postal pública tras la final del Mundial 2026. El capitán de la Selección Argentina reapareció este sábado en un escenario muy distinto al que acostumbra: una cancha de la Primera C. Asistió al partido entre Central Córdoba y Leones FC, el club impulsado por su familia y presidido por su hermano Matías.

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Messi en Rosario: Una visita esperada

Desde su arribo a la ciudad el miércoles, Messi había optado por mantenerse alejado de las cámaras. Incluso, pese a la multitud que se acercó hasta las inmediaciones de su casa en Funes para intentar verlo, el capitán argentino no había tenido actividades públicas. La espera terminó este fin de semana, cuando decidió acompañar a Leones en una nueva fecha del campeonato.

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La visita de Messi a Leones FC

La presencia del rosarino no pasó inadvertida y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada. Sin embargo, el resultado no acompañó. Leones cayó frente a Central Córdoba y dejó escapar una buena oportunidad de seguir acercándose a la cima de la Zona B, aunque continúa instalado en los puestos de pelea por el ascenso.

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