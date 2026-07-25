Lionel Messi reaparece tras el Mundial y visita a Leones FC en Rosario

Luego de varios días de hermetismo, los días de descanso de Lionel Messi en Rosario dejaron su primera postal pública tras la final del Mundial 2026. El capitán de la Selección Argentina reapareció este sábado en un escenario muy distinto al que acostumbra: una cancha de la Primera C. Asistió al partido entre Central Córdoba y Leones FC, el club impulsado por su familia y presidido por su hermano Matías.

Messi en Rosario: Una visita esperada Desde su arribo a la ciudad el miércoles, Messi había optado por mantenerse alejado de las cámaras. Incluso, pese a la multitud que se acercó hasta las inmediaciones de su casa en Funes para intentar verlo, el capitán argentino no había tenido actividades públicas. La espera terminó este fin de semana, cuando decidió acompañar a Leones en una nueva fecha del campeonato.

Luego de varios días de hermetismo, los días de descanso de Lionel Messi en Rosario dejaron su primera postal pública tras la final del Mundial. El capitán de la Selección Argentina reapareció este sábado en un escenario muy distinto al que acostumbra: una cancha de la Primera C. Asistió al partido entre Central Córdoba de Rosario y Leones FC, el club impulsado por su familia y presidido por su hermano Matías.

Desde su arribo a la ciudad el miércoles, Messi había optado por mantenerse alejado de las cámaras. Incluso, pese a la multitud que se acercó hasta las inmediaciones de su casa en Funes para intentar verlo, el capitán argentino no había tenido actividades públicas. La espera terminó este fin de semana, cuando decidió acompañar a Leones en una nueva fecha del campeonato.