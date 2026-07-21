Con dos tantos de la Selección Argentina, se abrió la votación al mejor gol del Mundial 2026

El elenco Albiceleste quedó dentro del corte inicial, y compite para quedarse con la mejor anotación de la Copa del Mundo.

Con la finalización del Mundial 2026, la FIFA abrió oficialmente la votación del público para elegir al mejor gol de la Copa del Mundo. La lista final cuenta con 12 tantos, entre los que se destacan dos convertidos por la Selección Argentina.

Si algo quedó claro en Estados Unidos, Canadá y México, es que el certamen se destacó por su cantidad de anotaciones, partidos abiertos y emocionantes. En total, 308 goles marcaron el camino de una Copa que se llevó España, pero que dejó recuerdos imborrables en varios países.

La FIFA elegirá el mejor gol del Mundial 2026: En ese contexto, la FIFA anunció que ya está disponible la votación para seleccionar el tanto más bonito y significativo del torneo. A través de su página web, confirmó que "ha reducido esa lista a 12 de los mejores goles, que ahora compiten por el Gol del Torneo. Los usuarios tienen hasta el día 27 de julio para votar una vez que se abra la votación. Tras el cierre del período de votación, se anunciará el gol ganador".

La lista mezcla a figuras de primer nivel como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Jude Bellingham con otras casi desconocidas como Kerim Alajbegovic, Wilson Isidor, o Eldor Shomurodov. Además, cuenta con la presencia del mejor futbolista de todos los tiempos, Lionel Messi, y del delantero Albiceleste Julián Álvarez.

El tanto elegido de la Pulga es el 1 a 0 ante Argelia, por la fase de grupos. "Recibiendo el balón de espaldas, avanzó hasta la frontal y soltó un latigazo con su sello característico de velocidad y efecto que superó a Luca Zidane", detalló la FIFA respecto al tanto del capitán, que perfectamente podría haber competido con más tantos convertidos a lo largo del certamen.