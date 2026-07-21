21 de julio de 2026 - 18:39

Con dos tantos de la Selección Argentina, se abrió la votación al mejor gol del Mundial 2026

El elenco Albiceleste quedó dentro del corte inicial, y compite para quedarse con la mejor anotación de la Copa del Mundo.

La Selección Argentina compite por el mejor gol del Mundial 2026

La Selección Argentina compite por el mejor gol del Mundial 2026

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EFE/ Alberto Boal
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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Si algo quedó claro en Estados Unidos, Canadá y México, es que el certamen se destacó por su cantidad de anotaciones, partidos abiertos y emocionantes. En total, 308 goles marcaron el camino de una Copa que se llevó España, pero que dejó recuerdos imborrables en varios países.

La FIFA elegirá el mejor gol del Mundial 2026:

En ese contexto, la FIFA anunció que ya está disponible la votación para seleccionar el tanto más bonito y significativo del torneo. A través de su página web, confirmó que "ha reducido esa lista a 12 de los mejores goles, que ahora compiten por el Gol del Torneo. Los usuarios tienen hasta el día 27 de julio para votar una vez que se abra la votación. Tras el cierre del período de votación, se anunciará el gol ganador".

La lista mezcla a figuras de primer nivel como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Jude Bellingham con otras casi desconocidas como Kerim Alajbegovic, Wilson Isidor, o Eldor Shomurodov. Además, cuenta con la presencia del mejor futbolista de todos los tiempos, Lionel Messi, y del delantero Albiceleste Julián Álvarez.

El tanto elegido de la Pulga es el 1 a 0 ante Argelia, por la fase de grupos. "Recibiendo el balón de espaldas, avanzó hasta la frontal y soltó un latigazo con su sello característico de velocidad y efecto que superó a Luca Zidane", detalló la FIFA respecto al tanto del capitán, que perfectamente podría haber competido con más tantos convertidos a lo largo del certamen.

Mientras tanto, el de Julián Álvarez es el que le otorgó la victoria agónica a la Albiceleste ante Suiza por cuartos de final. "Con su equipo empatado ante una Suiza con 10 hombres en la prórroga y a solo minutos de los penaltis, Álvarez sacó una increíble rosca desde fuera del área para darle la ventaja a La Albiceleste en una victoria final por 3-1, clasificando a su equipo a semifinales". contaron.

El listado completo de goles que compiten por el premio al mejor del Mundial 2026:

Selección Argentina ante Suiza por el Mundial 2026

Selección Argentina ante Suiza por el Mundial 2026

  • Kerim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina) vs Qatar
  • Julian Álvarez (Argentina) vs Suiza
  • Jude Bellingham (Inglaterra) vs Francia
  • Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde) vs Argentina
  • Erling Haaland (Noruega) vs Brasil
  • Wilson Isidor (Haití) vs Marruecos
  • Elijah Just (Nueva Zelanda) vs Irán
  • Daizen Maeda (Japón) vs Suecia
  • Kylian Mbappé (Francia) vs Senegal
  • Lionel Messi (Argentina) vs Argelia
  • Eldor Shomurodov (Uzbekistán) vs RD Congo
  • Ferran Torres (España) vs Argentina

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