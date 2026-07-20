Multitud, fuegos artificiales y ovación: así llegó al país parte del plantel de la Selección argentina

Parte del plantel de la Selección argentina regresó este lunes al país luego de obtener el subcampeonato en el Mundial 2026 . El vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas , procedente del aeropuerto John F. Kennedy (JFK) de Nueva York , aterrizó en Ezeiza a las 18:19 , tras haber despegado a las 7:17 (hora local).

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Luego del aterrizaje, la aeronave fue trasladada hasta el sector de vuelos privados FBO , desde donde los jugadores y el cuerpo técnico continuaron el recorrido hacia el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) posee en Ezeiza.

En este primer vuelo viajaron 16 jugadores del seleccionado argentino:

Junto al plantel regresó el entrenador Lionel Scaloni , acompañado por sus principales colaboradores:

Además, también viajaron otros integrantes del cuerpo técnico y del equipo de trabajo de la Selección.

Quiénes no regresaron en el vuelo desde Nueva York

No todos los futbolistas emprendieron el regreso a la Argentina.

Según se informó, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso continuaron viaje directamente hacia Europa.

Por su parte, Lionel Messi y Rodrigo De Paul viajaron a Miami. De acuerdo con la información difundida, el capitán argentino tiene previsto regresar en los próximos días al país para trasladarse directamente a Rosario, donde pasará tiempo junto a su familia.