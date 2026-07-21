21 de julio de 2026 - 07:59

El duro mensaje de "Dibu" Martínez tras el subcampeonato del Mundial: "Dar un paso al costado"

Tras la derrota ante España en la final, el arquero rompió el silencio en una publicación de Instagram y no descartó dejar la Selección Argentina.

Dibu Martínez, la figura excluyente de la Selección Argentina en el partido definitorio

Dibu Martínez, la figura excluyente de la Selección Argentina en el partido definitorio

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Después de la final del Mundial 2026, en la que la Argentina perdió 1 a 0 contra España, Emiliano “Dibu” Martínez compartió una serie de fotografías de la Copa del Mundo y dejó entrever la posibilidad de renunciar a su posición como arquero en la Selección Argentina.

Leé además

Dibu Martínez, la figura excluyente de la Selección Argentina en el partido definitorio

Dibu Martínez, la figura excluyente de la Selección Argentina en el partido definitorio

Por Emanuel Cenci
En el avión del medio llegó Lionel Messi a Rosario

Llegó Lionel Messi a Rosario: pasará unos días de descanso junto a su familia

Por Redacción Deportes

“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a la Argentina y hacer historia una vez más”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram.

El jugador del Aston Villa regresó a la Argentina este lunes por la noche junto a parte del plantel argentino y fue recibido por miles de fanáticos que los acompañaron en el recorrido desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hasta el predio de la AFA.

“La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado“, lanzó Dibu en el mensaje que publicó y con el que dio a entender que evaluará su continuidad en el seleccionado albiceleste de cara a la próxima tanda de amistosos de la FIFA y a las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030 que se realizan el año que viene.

Para cerrar, el arquero le pidió disculpas a la hinchada argentina y aseguró que hizo todo lo posible por apoyar al equipo a consagrarse campeón del mundo por segunda vez consecutiva.

“Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, finalizó.

"Dibu" Mart&iacute;nez amag&oacute; con dejar la Selecci&oacute;n Argentina

"Dibu" Martínez amagó con dejar la Selección Argentina

Con un rol protagonista en la final de este domingo, el arquero de 33 años recibió ocho goles a lo largo de los partidos en los que la selección trató de defender el título ganado en Qatar 2022, mientras que la ofensiva argentina anotó otros 19.

En el encuentro contra España, evitó durante 106 minutos la ruptura del 0 a 0 contra España. Sin embargo, y tras un centro de Nico Williams, Ferran Torres se metió en el área y marcó el gol que determinaría la victoria española.

A partir de ese momento, Martínez casi no tuvo jugadas para intervenir, más allá de otra definición de Torres que terminó dentro del arco pero que fue anulada por offside.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El micro de la Selección argentina llega al predio de la AFA en Ezeiza. Los jugadores y el cuerpo técnico llegaron al país procedente de Nueva York luego de la final de la copa del mundo ante España.

Multitud, fuegos artificiales y ovación: así llegó al país parte del plantel de la Selección argentina

Por Redacción Deportes
Dibu Martínez confesó que lloro de pensar lo conseguido con la Selección Argentina

Dibu Martínez confesó que "lloro de pensar lo conseguido" con la Selección Argentina

asi vive el dibu martinez en birmingham: piscina climatizada, ambientes luminosos y arquitectura contemporanea

Así vive el Dibu Martínez en Birmingham: piscina climatizada, ambientes luminosos y arquitectura contemporánea

Dibu Martínez se refirió a la victoria de la Selección Argentina: Jugamos con el cuchillo entre los dientes

Dibu Martínez se refirió a la victoria de la Selección Argentina: "Jugamos con el cuchillo entre los dientes"