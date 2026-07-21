El duro mensaje de "Dibu" Martínez tras el subcampeonato del Mundial: "Dar un paso al costado"

Después de la final del Mundial 2026, en la que la Argentina perdió 1 a 0 contra España, Emiliano “Dibu” Martínez compartió una serie de fotografías de la Copa del Mundo y dejó entreve r la posibilidad de renunciar a su posición como arquero en la Selección Argentina.

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Dibu Martínez, la figura excluyente de la Selección Argentina en el partido definitorio

“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a la Argentina y hacer historia una vez más”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram.

El jugador del Aston Villa regresó a la Argentina este lunes por la noche junto a parte del plantel argentino y fue recibido por miles de fanáticos que los acompañaron en el recorrido desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hasta el predio de la AFA.

“La verdad el dolor es difícil de explicar , queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado “, lanzó Dibu en el mensaje que publicó y con el que dio a entender que evaluará su continuidad en el seleccionado albiceleste de cara a la próxima tanda de amistosos de la FIFA y a las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030 que se realizan el año que viene.

Para cerrar, el arquero le pidió disculpas a la hinchada argentina y aseguró que hizo todo lo posible por apoyar al equipo a consagrarse campeón del mundo por segunda vez consecutiva.

“Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, finalizó.

"Dibu" Martínez amagó con dejar la Selección Argentina AFA

Con un rol protagonista en la final de este domingo, el arquero de 33 años recibió ocho goles a lo largo de los partidos en los que la selección trató de defender el título ganado en Qatar 2022, mientras que la ofensiva argentina anotó otros 19.

En el encuentro contra España, evitó durante 106 minutos la ruptura del 0 a 0 contra España. Sin embargo, y tras un centro de Nico Williams, Ferran Torres se metió en el área y marcó el gol que determinaría la victoria española.

A partir de ese momento, Martínez casi no tuvo jugadas para intervenir, más allá de otra definición de Torres que terminó dentro del arco pero que fue anulada por offside.