21 de julio de 2026 - 11:32

Lionel Scaloni habló tras su regreso al país: "No nos dijeron nada por la bandera de Malvinas"

El DT tuvo un breve encuentro con periodistas donde respondió sobre su futuro y la arenga de Messi antes de la final.

Lionel Scaloni habló tras su regreso al país: No nos dijeron nada por la bandera de Malvinas.

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EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló este lunes con la prensa luego de su regreso al país tras el Mundial 2026 y se refirió a la bandera de las Islas Malvinas que los jugadores exhibieron después del triunfo ante Inglaterra en las semifinales del torneo.

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Consultado sobre si ese gesto generó algún tipo de reclamo o inconveniente con la organización, el DT respondió: "No nos dijeron nada".

Al respecto, el entrenador evitó profundizar sobre el tema y respondió con una frase breve: "No sé nada de eso".

Más allá de la derrota frente a España en la final, Scaloni destacó: "Lo más importante es que los chicos se han brindado al máximo y dieron una muestra de carácter", sostuvo.

Además, expresó su deseo de que el espíritu mostrado por este grupo continúe en el futuro: "Ojalá que el día de mañana, el que tenga que venir a la Selección dé el máximo".

En la misma línea, el entrenador remarcó que el principal legado del equipo fue la unión que logró construir. "Lo más importante es la conexión del equipo. Lo que ha dejado este equipo es algo muy lindo para la gente", afirmó.

"Este es un lugar soñado. Ni en mi mejor sueño hubiese pensado estar acá. La Selección es lo máximo para cualquier futbolista", declaró.

Scaloni también agradeció el recibimiento que tuvo la delegación argentina al regresar al país. "El recibimiento fue impresionante y muy lindo", señaló, antes de agregar: "En la derrota también somos nobles".

Por otra parte, evitó confirmar si continuará al frente de la Selección una vez finalizado su contrato. "Pero, otra vez la misma pregunta chicos, de verdad", dijo. Tras la derrota en la final del Mundial había deslizado que pensaba "cortar" al finalizar su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.

De esta manera, el entrenador dirigirá al equipo en las dos ventanas internacionales previstas antes de fin de año y luego analizará su futuro.

Scaloni asumió como director técnico de la Selección argentina a mediados de 2018, tras el Mundial de Rusia, e inició un ciclo que quedó marcado por la conquista de cuatro títulos: las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

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