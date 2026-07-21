Qué le dijo a Scaloni el "viajero en el tiempo" que irrumpió en una conferencia de prensa, ¿Le advirtió de la final?

Luego de la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 , volvió a viralizarse en redes sociales un insólito video grabado a fines de marzo, cuando un joven irrumpió en una conferencia de prensa de Lionel Scaloni para advertirle que debía prepararse para enfrentar grandes equipos.

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Las imágenes corresponden a una rueda de prensa posterior al amistoso que Argentina disputó frente a Zambia el 31 de marzo, cuando el entrenador respondía preguntas de los periodistas y fue interrumpido por un hincha que comenzó a hablar a los gritos desde el fondo de la sala.

El joven, que vestía una camiseta alternativa de la Selección con el número 10 y la inscripción "La mano de Dios" , aseguró ser anglo-francés y cuestionó los rivales "clase C" que había enfrentado la Albiceleste durante esa fecha FIFA a meses del Mundial .

"El equipo clase C de Francia le ganó a Colombia. Para vos, ¿Mauritania y Zambia te dio la evidencia de lo que es la Argentina?", lanzó mientras interrumpía la conferencia.

Luego, continuó: " Yo quiero que estés bien preparado porque Francia es un muy buen equipo. Más que Brasil y España ... con respeto. Mbappé es el mejor jugador del mundo junto con Messi y el Dibu Martínez".

Ante la sorpresiva situación, Scaloni alcanzó a responder: "Pensé que era algo preparado".

Finalmente personal de seguridad lo sacó del lugar. El joven tomó sus pertenencias y abandonó la sala.

Argentina cayó 1-0 frente a España en el MetLife Stadium, en un encuentro que se definió al comienzo del segundo tiempo suplementario.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputó el alargue con un hombre menos tras la expulsión de Enzo Fernández en el segundo tiempo reglamentario. La albiceleste no pudo generar situaciones de gol en casi todo el partido.