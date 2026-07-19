El lamento de Lionel Scaloni: confesó tener "tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo"

El entrenador de la Selección Argentina habló con la prensa luego de la caída ante España en la final del Mundial 2026.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se refirió a los sentimientos de la derrota en la final del Mundial 2026 contra España. Lejos de la bronca y el dolor, el adiestrador eligió responder con admiración hacia sus jugadores.

En las primeras declaraciones a pie de campo, el DT fue sincero respecto a lo que siente después del subcampeonato. "Tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo", confesó. Luego, añadió que se guarda cosas negativas que conspiraron contra las chances Albicelestes: "Tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado hasta acá, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final".

Scaloni expresó que el conjunto Albiceleste dejó todo a pesar de la superioridad Ibérica. "Han sido mejores (España), esa es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá. Tenemos que darle una valía enorme porque cuesta un montón", lanzó.

Lionel Scaloni esquivó el arbitraje: "Tenemos que ser grandes en la derrota" El entrenador evitó hablar del arbitraje y de todo lo que provocó la caída de Argentina. Por el contrario, asumió el resultado con resignación. "Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá".

De forma emotiva, el oriundo de Pujato le dejó un mensaje a los hinchas que acompañaron desde Estados Unidos y desde la distancia. "Agradecer a la gente, a mis jugadores y al país decirles que dimos todo. Hemos llegado en un momento muy justo, es la realidad. Pero si (los jugadores) dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para nuestra gente y para nuestro país. Sobre todo que se pierde y hay que levantarse otra vez. No hay otra", opinó.