Los vecinos de Lionel Scaloni en España lo describen con una frase: "Siempre es correcto y es un gustazo tenerlo cerca"

Mientras millones de argentinos contienen la respiración por la final contra España, su director técnico vive una rutina de perfil bajo en una zona rural de Mallorca.

Lionel Scaloni y su vida en Mallorca: esto dicen sus vecinos de él.

A miles de kilómetros del Obelisco, en la tranquilidad de Bunyola, Lionel Scaloni vive como un vecino más. Lejos del ruido mediático de Buenos Aires, el director técnico de la Selección Argentina ha construido su hogar en Mallorca, donde hoy enfrentará el desafío de vencer a su propia tierra adoptiva.

Scaloni llegó a España siendo muy joven para jugar al fútbol, pero lo que parecía una etapa profesional se transformó en una vida entera. En la isla conoció a Elisa Montero, la joven mallorquina con la que formó su familia y con quien tiene dos hijos, Ian y Noah. Su historia con ella fue de paciencia: tardó meses en conseguir su teléfono en una época sin redes sociales.

¿Cómo es la vida de Scaloni entre sus vecinos en Mallorca? Quienes lo cruzan en las exclusivas zonas residenciales del interior mallorquín no ven al estratega que dirige a la campeona del mundo. Ven a un hombre "elegante y muy serio, tanto dentro como fuera del campo", según relatan quienes lo conocen desde su juventud. Sus vecinos en Mallorca son tajantes: "Es un vecino normal, nos encanta tenerlo aquí".

El director técnico reparte su tiempo entre Bunyola y Calvià, donde disfruta de temporadas de descanso protegiendo la intimidad de sus hijos de la exposición pública. Su gran pasión, el ciclismo, lo lleva a recorrer las rutas de la isla siempre que puede, un hábito que incluso le costó un atropello en 2019 mientras entrenaba cerca de Palma.

¿Qué dicen de Scaloni en su pueblo natal y ante la final? Para el entorno mallorquín, Scaloni es un hombre humilde que "siempre saluda, siempre es correcto y es un gustazo tenerlo cerca". No adopta actitudes de celebridad a pesar de su fama. Sin embargo, su origen en Pujato, Santa Fe, sigue intacto. Cada vez que regresa a su pueblo natal es simplemente Lionel, el chico que nunca terminó de irse.