19 de julio de 2026 - 14:20

Equipo confirmado: los 3 cambios de Lionel Scaloni para enfrentar a España en la final del Mundial 2026

Nahuel Molina, Leandro Paredes y Giuliano Simeone se quedaron fuera del equipo titular de Lionel Scaloni para la definición en el MetLife Stadium.

Lionel Scaloni y Lionel Messi en la previa de la final del Mundial 2026.

Lionel Scaloni y Lionel Messi en la previa de la final del Mundial 2026.

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EFE/ Lavandeira Jr
Por Nicolás Salas

Argentina y España definen al campeón del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York. Lionel Scaloni confirmó la alineación titular con la sorpresiva ausencia de Lautaro Martínez en el ataque y la inclusión de Nico González. El encuentro comenzará a las 16 horas locales bajo el arbitraje de Slavko Vincic.

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Argentina saldrá al campo con Emiliano Martínez en el arco. La defensa está integrada por Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. El mediocampo contará con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

El entrenador Lionel Scaloni dialoga con algunos jugadores en la previa a la práctica de la jornada de hoy, tras el triunfo frente a Inglaterra.

El entrenador Lionel Scaloni dialoga con algunos jugadores en la previa a la práctica de la jornada de hoy, tras el triunfo frente a Inglaterra.

Lautaro Martínez y Leandro Paredes quedan fuera del once titular

La delantera argentina estará compuesta por Lionel Messi y Julián Álvarez, acompañados por Nico González. Esta formación confirma la salida de Lautaro Martínez, quien se presentaba como una de las figuras ausentes en la alineación, junto a Leandro Paredes en el eje central del equipo.

Luis de la Fuente decidió mantener la base que eliminó a Francia en las semifinales. España formará con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Álex Baena. Pedri es la baja confirmada en el conjunto europeo.

El equipo arbitral es liderado por el esloveno Slavko Vincic. Sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic oficiarán como asistentes. El VAR estará a cargo del alemán Bastian Dankert, asistido por el colombiano Nicolás Gallo y el qatarí Khamis Al Marri.

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