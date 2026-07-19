Equipo confirmado: los 3 cambios de Lionel Scaloni para enfrentar a España en la final del Mundial 2026

Nahuel Molina, Leandro Paredes y Giuliano Simeone se quedaron fuera del equipo titular de Lionel Scaloni para la definición en el MetLife Stadium.

Lionel Scaloni y Lionel Messi en la previa de la final del Mundial 2026.

Argentina y España definen al campeón del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York. Lionel Scaloni confirmó la alineación titular con la sorpresiva ausencia de Lautaro Martínez en el ataque y la inclusión de Nico González. El encuentro comenzará a las 16 horas locales bajo el arbitraje de Slavko Vincic.

Argentina saldrá al campo con Emiliano Martínez en el arco. La defensa está integrada por Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. El mediocampo contará con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

El entrenador Lionel Scaloni dialoga con algunos jugadores en la previa a la práctica de la jornada de hoy, tras el triunfo frente a Inglaterra. Gentileza. Lautaro Martínez y Leandro Paredes quedan fuera del once titular La delantera argentina estará compuesta por Lionel Messi y Julián Álvarez, acompañados por Nico González. Esta formación confirma la salida de Lautaro Martínez, quien se presentaba como una de las figuras ausentes en la alineación, junto a Leandro Paredes en el eje central del equipo.

Luis de la Fuente decidió mantener la base que eliminó a Francia en las semifinales. España formará con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Álex Baena. Pedri es la baja confirmada en el conjunto europeo.