Argentina va por el Mundial 2026 frente a una España que vale 412 millones de euros más

Aunque Argentina lidera el ranking FIFA, el plantel español vale 412 millones de euros más, impulsado por los 200 millones que el mercado asigna a Lamine Yamal.

Uno x uno: la cotización de los jugadores de Argentina y España.

Argentina y España definirán al campeón del Mundial 2026 este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Las dos mejores selecciones del ranking FIFA llegan a la cita con una brecha económica de 412 millones de euros en la cotización de sus planteles, favoreciendo al equipo europeo.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente alcanza una valoración total de 1.220 millones de euros. Lamine Yamal encabeza la lista española con un precio de mercado de 200 millones de euros, seguido por Pedri con 150 millones. En contraste, la Albiceleste registra un valor de 807,5 millones.

La brecha económica entre los finalistas y la vigencia de Lionel Messi Julián Álvarez es el futbolista más cotizado del conjunto de Lionel Scaloni con 100 millones de euros, la mitad del valor asignado al juvenil español Yamal. Enzo Fernández, valorado en 90 millones, y Lautaro Martínez, en 85, completan el podio de los jugadores argentinos con mayor precio en el mercado actual.

Lionel Messi, capitán del equipo argentino, figura en la lista con una cotización de 15 millones de euros. Esta cifra iguala el valor de mercado de sus compañeros Nahuel Molina y Thiago Almada, pero queda lejos de los montos de las figuras jóvenes de la Roja como Pau Cubarsí o Martín Zubimendi.

Julián Álvarez, el jugador de la Selección Argentina mejor cotizado. EFE España llega a este encuentro con un invicto de 37 partidos. El historial reciente incluye el reclamo de un jugador español contra la FIFA por el precio de las entradas para acceder al estadio de Nueva Jersey. En la vereda opuesta, Scaloni mantiene dos dudas tácticas en la formación que buscará la cuarta estrella para Argentina.