19 de julio de 2026 - 13:48

Argentina va por el Mundial 2026 frente a una España que vale 412 millones de euros más

Aunque Argentina lidera el ranking FIFA, el plantel español vale 412 millones de euros más, impulsado por los 200 millones que el mercado asigna a Lamine Yamal.

Uno x uno: la cotización de los jugadores de Argentina y España.

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El combinado dirigido por Luis de la Fuente alcanza una valoración total de 1.220 millones de euros. Lamine Yamal encabeza la lista española con un precio de mercado de 200 millones de euros, seguido por Pedri con 150 millones. En contraste, la Albiceleste registra un valor de 807,5 millones.

La brecha económica entre los finalistas y la vigencia de Lionel Messi

Julián Álvarez es el futbolista más cotizado del conjunto de Lionel Scaloni con 100 millones de euros, la mitad del valor asignado al juvenil español Yamal. Enzo Fernández, valorado en 90 millones, y Lautaro Martínez, en 85, completan el podio de los jugadores argentinos con mayor precio en el mercado actual.

Lionel Messi, capitán del equipo argentino, figura en la lista con una cotización de 15 millones de euros. Esta cifra iguala el valor de mercado de sus compañeros Nahuel Molina y Thiago Almada, pero queda lejos de los montos de las figuras jóvenes de la Roja como Pau Cubarsí o Martín Zubimendi.

Juli&aacute;n &Aacute;lvarez, el jugador de la Selecci&oacute;n Argentina mejor cotizado.

Julián Álvarez, el jugador de la Selección Argentina mejor cotizado.

España llega a este encuentro con un invicto de 37 partidos. El historial reciente incluye el reclamo de un jugador español contra la FIFA por el precio de las entradas para acceder al estadio de Nueva Jersey. En la vereda opuesta, Scaloni mantiene dos dudas tácticas en la formación que buscará la cuarta estrella para Argentina.

El mercado sitúa a siete futbolistas españoles por encima de los 50 millones de euros, incluyendo a Dani Olmo y Marc Cucurella. En la delegación argentina, figuras experimentadas como Nicolás Otamendi registran el valor más bajo del plantel con un millón de euros. La definición del título mundial cruzará estos valores en el césped del MetLife.

Uno x uno la cotización de los dos planteles

Argentina - 807,5 millones de euros

  1. Julián Alvarez (100)
  2. Enzo Fernández (90)
  3. Lautaro Martínez (85)
  4. Nico Paz (80)
  5. Alexis Mac Allister (70)
  6. Cristian Romero (45)
  7. Valentín Barco (40)
  8. Giuliano Simeone (40)
  9. Lisandro Martínez (40)
  10. Exequiel Palacios (25)
  11. Marco Senesi (25)
  12. José Manuel López (25)
  13. Nico González (22)
  14. Facundo Medina (18)
  15. Nahuel Molina (15)
  16. Thiago Almada (15)
  17. Lionel Messi (15)
  18. Rodrigo de Paul (14)
  19. Emiliano Martínez (12)
  20. Giovanni Lo Celso (8)
  21. Gerónimo Rulli (6)
  22. Leandro Paredes (5)
  23. Gonzalo Montiel (4,5)
  24. Nicolás Tagliafico (4)
  25. Juan Musso (3)
  26. Nicolás Otamendi (1)

España - 1.220 millones de euros

  1. Lamine Yamal (200)
  2. Pedri (150)
  3. Pau Cubarsí (80)
  4. Martín Zubimendi (75)
  5. Dani Olmo (60)
  6. Marc Cucurella (50)
  7. Rodri (50)
  8. Ferran Torres (50)
  9. Joan García (45)
  10. Álex Baena (40)
  11. Nico Williams (40)
  12. Eric García (40)
  13. Marc Pubill (35)
  14. Pedro Porro (35)
  15. David Raya (30)
  16. Yéremy Pino (30)
  17. Fabián Ruiz (30)
  18. Gavi (30)
  19. Víctor Muñoz (30)
  20. Mikel Merino (25)
  21. Mikel Oyarzabal (25)
  22. Unai Simón (22)
  23. Marcos Llorente (20)
  24. Alejandro Grimaldo (20)
  25. Aymeric Laporte (8)
  26. Borja Iglesias (2,80)
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