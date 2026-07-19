La astrología anticipa Argentina-España: la coincidencia con Messi y Maradona que ilusiona antes de la final

El astrólogo Matías Ferra detectó que Lionel Messi atraviesa el mismo tránsito extraordinario de Sol y Marte que tuvo Diego Maradona antes de ser campeón en 1986.

El "combo letal" entre la astrología y el factor Messi en la carta del Mundial 2026.

Argentina enfrenta a España en una final mundialista que, según los cálculos astrológicos, se presenta como un tablero de ajedrez metódico y lento. Con la Luna en Acuario (signo históricamente favorable para la Selección), los especialistas advierten una leve ventaja para el equipo de Lionel Scaloni gracias a la alineación de los llamados "partes árabes" del éxito.

La configuración celeste para este domingo muestra puntos matemáticos trascendentales sobre los protagonistas argentinos. La "parte del éxito" se ubica sobre el Sol de Lionel Scaloni, mientras que la "parte de la victoria" se posa exactamente sobre el medio cielo del capitán Lionel Messi. Matías Ferra, el astrólogo que anticipó la caída inglesa, sostiene que estamos ante una coincidencia técnica superior a lo convencional.

"Messi presenta el mismo tránsito extraordinario de Sol junto a Marte y Venus natales en Cáncer que tuvo Diego Maradona en el mundial 1986", explicó Ferra. Esta denominada "Astroneta" llega a su última estación con el respaldo de aspectos que activan la carta natal del país, específicamente a través de Mercurio en el grado 17 de Cáncer, que toca puntos vitales de la identidad nacional.

Minutos de tensión y el destino escrito en los grados sabianos El desarrollo del encuentro promete ser de una intensidad donde cada detalle inclinará la balanza. Los expertos han marcado ventanas temporales críticas para el primer tiempo, destacando los minutos 4, 16, 21, 24 y 39 como momentos de máxima vulnerabilidad o acierto. Para el segundo tiempo, las alarmas se activan en los minutos 7, 11, 26 y 49, previendo situaciones de alta tensión física y emocional.

Uno de los datos más simbólicos surge del grado sabiano que representa la identidad argentina en este ciclo. Según el análisis, este reza sobre "un anciano que intenta transmitir los misterios a un joven dispuesto a recibirlos". En el contexto actual, esto se interpreta como el momento en que Messi le mostrará a Lamine Yamal el significado de levantar la Copa del Mundo para una selección.