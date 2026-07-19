Batalla táctica, gol agónico y una figura decisiva: así será la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, según la IA

La Inteligencia Artificial de Gemini determinó que la Selección Argentina vencerá 2 a 1 a España en la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. El pronóstico detalla que la Albiceleste logrará el título en los 90 minutos reglamentarios, remontando un gol inicial de Lamine Yamal con tantos de Julián Álvarez y Lionel Messi.
Argentina llega a Nueva Jersey tras un camino de resultados ideales, habiendo ganado todos sus partidos previos, incluyendo las eliminaciones de Suiza e Inglaterra. Por su parte, el equipo dirigido por Luis de la Fuente se presenta con la estadística defensiva más sólida del certamen, habiendo recibido apenas un gol en su trayecto hacia la definición.
¿Cómo es la batalla táctica y el gol de Lamine Yamal?
El planteo inicial de España apuesta a monopolizar la posesión con Rodri y Pedri en el eje, buscando explotar la velocidad de Nico Williams y Lamine Yamal por las bandas. Lionel Scaloni responde con un bloque medio agresivo, utilizando a Rodrigo De Paul como una "aduana humana" y a Enzo Fernández en la custodia de los intervalos defensivos para salir en transiciones rápidas.
La paridad se rompe en el minuto 28. Pedri filtra un pase preciso a la espalda de Nicolás Tagliafico; Yamal controla, recorta frente a Lisandro Martínez y define con un zurdazo al segundo poste del Dibu Martínez. El 1-0 parcial desata el festejo español en las tribunas del estadio de Nueva Jersey.
La reacción de los campeones defensores surge antes del descanso. Argentina adelanta sus líneas y presiona la salida ibérica. Sobre el minuto 41, Alexis Mac Allister recupera una pelota en zona alta y asiste a Julián Álvarez, quien gira en el corazón del área para batir a Unai Simón con un disparo potente y decretar el empate.
¿Cómo termina la final con el gol agónico de Messi?
La segunda mitad se disputa bajo una intensidad física que desgasta el mediocampo de España. En los instantes finales, cuando el cansancio condiciona los movimientos, Enzo Fernández rompe líneas y cede el balón a Lionel Messi en la frontal del área.
En el minuto 83, el capitán argentino gambetea a Pau Cubarsí y saca un remate raso contra el poste izquierdo de Simón. El gol sella el resultado final y consagra a la Argentina como campeona del mundo. Ante la expectativa por el resultado, la AFA ya suspendió todas las actividades del fútbol local para lunes y martes.