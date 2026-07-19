Batalla táctica, gol agónico y una figura decisiva: así será la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, según la IA

La Roja llega a la final como el equipo menos goleado del torneo con un solo tanto en contra, pero la IA vaticina que recibirá dos goles argentinos antes del final del tiempo reglamentario.

Estas son las predicciones de la Inteligencia Artificial: un gol de Lamine Yamal y una posible remontada argentina.

La Inteligencia Artificial de Gemini determinó que la Selección Argentina vencerá 2 a 1 a España en la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. El pronóstico detalla que la Albiceleste logrará el título en los 90 minutos reglamentarios, remontando un gol inicial de Lamine Yamal con tantos de Julián Álvarez y Lionel Messi.

Argentina llega a Nueva Jersey tras un camino de resultados ideales, habiendo ganado todos sus partidos previos, incluyendo las eliminaciones de Suiza e Inglaterra. Por su parte, el equipo dirigido por Luis de la Fuente se presenta con la estadística defensiva más sólida del certamen, habiendo recibido apenas un gol en su trayecto hacia la definición.

¿Cómo es la batalla táctica y el gol de Lamine Yamal? El planteo inicial de España apuesta a monopolizar la posesión con Rodri y Pedri en el eje, buscando explotar la velocidad de Nico Williams y Lamine Yamal por las bandas. Lionel Scaloni responde con un bloque medio agresivo, utilizando a Rodrigo De Paul como una "aduana humana" y a Enzo Fernández en la custodia de los intervalos defensivos para salir en transiciones rápidas.

La paridad se rompe en el minuto 28. Pedri filtra un pase preciso a la espalda de Nicolás Tagliafico; Yamal controla, recorta frente a Lisandro Martínez y define con un zurdazo al segundo poste del Dibu Martínez. El 1-0 parcial desata el festejo español en las tribunas del estadio de Nueva Jersey.

La reacción de los campeones defensores surge antes del descanso. Argentina adelanta sus líneas y presiona la salida ibérica. Sobre el minuto 41, Alexis Mac Allister recupera una pelota en zona alta y asiste a Julián Álvarez, quien gira en el corazón del área para batir a Unai Simón con un disparo potente y decretar el empate.