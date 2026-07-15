Inédita decisión en el fútbol de Inglaterra: evalúan prohibir el patrocinio de casas de apuestas sin licencia

El gobierno del Reino Unido analiza prohibir que los casinos y plataformas de apuestas sin licencia patrocinen a equipos y competiciones deportivas, una medida que podría afectar a clubes de la Premier League de Inglaterra y otras disciplinas como la Fórmula 1.

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La iniciativa busca reforzar la protección de los consumidores, especialmente de las personas vulnerables, y reducir el riesgo de que organizaciones criminales utilicen el deporte para actividades de lavado de dinero.

Los ministros lanzaron una consulta pública de ocho semanas para recoger opiniones sobre la propuesta, que contempla prohibir los acuerdos de patrocinio con operadores de juego que no cuenten con licencia de la Comisión del Juego del Reino Unido.

De aprobarse, la medida podría entrar en vigor a partir de agosto de 2027 y alcanzaría distintas formas de publicidad, entre ellas:

Actualmente, los clubes pueden firmar acuerdos comerciales con empresas de apuestas que no poseen licencia británica, siempre que esas compañías no acepten clientes del Reino Unido .

Sin embargo, el gobierno sostiene que algunos usuarios podrían acceder igualmente a estos sitios mediante redes privadas virtuales (VPN), atraídos por la publicidad asociada a clubes y competiciones deportivas.

Según la propuesta, los nuevos acuerdos de patrocinio con operadores sin licencia pasarían a constituir una infracción penal.

Everton, entre los clubes que podrían verse afectados

Uno de los casos señalados es el del Everton FC, que mantiene un acuerdo de patrocinio con Stake.com, una plataforma de casino y apuestas con criptomonedas que no cuenta con licencia para operar en el mercado británico.

Si la nueva regulación entra en vigor antes del vencimiento del contrato, el club podría verse obligado a finalizar el acuerdo de manera anticipada.

La ministra responsable del área de juegos de azar, Fiona Twycross, reconoció que la medida tendría un impacto limitado sobre el conjunto del deporte, aunque admitió que algunos clubes y competiciones sí podrían verse afectados.

Una medida distinta a la prohibición de publicidad en las camisetas

La propuesta del gobierno es independiente del compromiso adoptado por los clubes de la Premier League de retirar los logotipos de empresas de apuestas del frente de las camisetas utilizadas durante los partidos a partir de la temporada 2026-27.

Mientras aquella decisión fue impulsada por los propios clubes, la nueva iniciativa forma parte de una reforma regulatoria impulsada por el gobierno británico para restringir la presencia comercial de operadores de juego sin licencia dentro del deporte profesional.