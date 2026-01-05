5 de enero de 2026 - 11:11

Se oficializó la llegada de Taty Castellanos a la Premier League

El mendocino, Valentín Taty Castellanos, llegó por una cifra récord al West Ham, club que milita en la primera división inglesa.

Taty Castellanos, el mendocino que jugará en la Premier League.

Taty Castellanos, el mendocino que jugará en la Premier League.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El delantero argentino Valentín Taty Castellanos ha firmado de manera oficial con el West Ham United, tras llegar a un acuerdo con la S.S. Lazio que marca uno de los fichajes más importantes del mercado europeo de esta temporada. Castellanos, de 27 años, rubricó un contrato por cinco temporadas, que lo vincula al club inglés hasta junio de 2031.

Leé además

Mendocinos de Premier League: Franco Di Santo, Ramiro Funes Mori y Valentín Castellanos

De la Tierra del Sol al fútbol inglés: los 3 mendocinos que conquistaron la Premier League

Por Nicolás Salas
el mendocino taty castellanos emigra a la premier league, para ser nuevo jugador del west ham

El mendocino Taty Castellanos emigra a la Premier League, para ser nuevo jugador del West Ham

Por Redacción Deportes

Luego de superar los exámenes médicos y los trámites administrativos. La operación se cerró por una cifra cercana a 30 millones de euros, incluyendo bonos y variables que beneficiarán a la Lazio por su traspaso. Castellanos llega al West Ham con la misión de reforzar un ataque que ha tenido dificultades para mantener regularidad en la Premier League.

Embed

La carrera del mendocino Taty Castellanos

El delantero de Guaymallén, Mendoza, llega a Inglaterra tras una carrera por América y Europa. Se destacó en la MLS con New York City FC como goleador, tuvo un paso por el Girona y en 2023 llegó a la Lazio, donde compitió en la Serie A y torneos europeos. También fue sondeado por Flamengo para disputar la Copa Libertadores, el atacatne llega a cumplir las expectativas que supieron cumplir dos compatriotas como lo fueron Carlos Tévez y Manuel Lanzini.

En el conjunto italiano disputó 97 partidos oficiales, con 22 goles y varias asistencias. Su mejor temporada fue la anterior, con 10 goles en 29 partidos de Serie A. En la actual campaña, antes de su salida, sumó 2 goles y 3 asistencias en 11 apariciones y tuvo la dicha de en 2025, representar a la selección argentina. Él equipo londinense reforzó su delantera asegurándose goles con Castellanos, pero además también contrato al delantero Pablo Felipe en una inversión por estos dos jugadores de 52 millones de euros netos.

image

La Premier League es el nuevo desafío

El West Ham espera que Taty Castellanos aporte no solo goles, sino también presencia física, presión alta y capacidad para asociarse con sus compañeros en el ataque, elementos que pueden ser decisivos en la lucha del equipo por mejorar su posición en la Premier League. El entrenador portugés, Nuno Espírito Santo, ha mostrado su confianza en que la incorporación del argentino fortalecerá la delantera y dará al equipo opciones tácticas más variadas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Valentín Castellanos podría llegar al Flamengo.

El mendocino Taty Castellanos es pretendido por un gigante del fútbol Brasileño

Por Redacción Deportes
La noticia que sacude al mundo Boca.

Se conoció la pésima noticia que sacude al Boca y que preocupa a Riquelme

Por Redacción Deportes
Mateo Tanlong supo ser uno de los proyectos con más potencial del fútbol argentino.

Entre Rosario Central y Lisboa: uno de los máximos proyecto del fútbol argentino que hoy está en silencio

Por Redacción Deportes
Emiliano Cuvertino siguió los pasos de su padre, la leyenda del fútbol provincial, Walter Cuvertino.

Emiliano Cuvertino, de la Liga Mendocina a la Primera División Chilena sin escalas

Por Redacción Deportes