El delantero argentino Valentín Taty Castellanos ha firmado de manera oficial con el West Ham United, tras llegar a un acuerdo con la S.S. Lazio que marca uno de los fichajes más importantes del mercado europeo de esta temporada. Castellanos, de 27 años, rubricó un contrato por cinco temporadas, que lo vincula al club inglés hasta junio de 2031.

Luego de superar los exámenes médicos y los trámites administrativos. La operación se cerró por una cifra cercana a 30 millones de euros, incluyendo bonos y variables que beneficiarán a la Lazio por su traspaso. Castellanos llega al West Ham con la misión de reforzar un ataque que ha tenido dificultades para mantener regularidad en la Premier League.

La carrera del mendocino Taty Castellanos El delantero de Guaymallén, Mendoza, llega a Inglaterra tras una carrera por América y Europa. Se destacó en la MLS con New York City FC como goleador, tuvo un paso por el Girona y en 2023 llegó a la Lazio, donde compitió en la Serie A y torneos europeos. También fue sondeado por Flamengo para disputar la Copa Libertadores, el atacatne llega a cumplir las expectativas que supieron cumplir dos compatriotas como lo fueron Carlos Tévez y Manuel Lanzini.

En el conjunto italiano disputó 97 partidos oficiales, con 22 goles y varias asistencias. Su mejor temporada fue la anterior, con 10 goles en 29 partidos de Serie A. En la actual campaña, antes de su salida, sumó 2 goles y 3 asistencias en 11 apariciones y tuvo la dicha de en 2025, representar a la selección argentina. Él equipo londinense reforzó su delantera asegurándose goles con Castellanos, pero además también contrato al delantero Pablo Felipe en una inversión por estos dos jugadores de 52 millones de euros netos.

image La Premier League es el nuevo desafío El West Ham espera que Taty Castellanos aporte no solo goles, sino también presencia física, presión alta y capacidad para asociarse con sus compañeros en el ataque, elementos que pueden ser decisivos en la lucha del equipo por mejorar su posición en la Premier League. El entrenador portugés, Nuno Espírito Santo, ha mostrado su confianza en que la incorporación del argentino fortalecerá la delantera y dará al equipo opciones tácticas más variadas.