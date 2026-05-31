Mundial 2026: qué recomienda la Cancillería a quienes viajen a Estados Unidos, Canadá y México

Con la proximidad del Mundial 2026 , la Cancillería Argentina difundió una guía destinada a los ciudadanos que viajarán a Estados Unidos, Canadá y México para asistir a la máxima competencia del fútbol internacional.

La enfermería de la Selección Argentina: los casos más complicados pensando en el Mundial 2026

El material reúne información práctica sobre documentación, asistencia consular, alojamiento, transporte, salud, seguridad y emergencias . El objetivo es facilitar la estadía de los argentinos durante el torneo.

La guía está compuesta por diversos documentos en formato PDF que incluyen datos generales sobre los tres países organizadores y recomendaciones específicas para varias de las ciudades estadounidenses que recibirán partidos de la Copa del Mundo.

Uno de los apartados más extensos está dedicado a Estados Unidos . En ese país la Selección argentina disputará los encuentros de la fase de grupos y eventuales compromisos de eliminación directa en caso de avanzar en el certamen.

Entre los requisitos mencionados figuran contar con pasaporte argentino vigente , visa estadounidense válida , pasajes de ida y vuelta y documentación que permita acreditar solvencia económica para afrontar los gastos del viaje.

Además, la Cancillería recomienda contratar un seguro médico con amplia cobertura. Además destacó llevar medios de pago físicos y digitales para facilitar las operaciones durante la estadía.

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Te compartimos la guía completa con recomendaciones para Canadá, Estados Unidos y México, que incluyen información útil sobre:



Documentación

Asistencia Consular

Seguridad

Códigos de Conducta en espacios públicos

… pic.twitter.com/2nXJkUhHbf — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) May 31, 2026

Salud, emergencias y atención médica

La guía también brinda recomendaciones para actuar ante situaciones sanitarias o emergencias. En caso de riesgo de vida o emergencias graves, se recuerda que el número de asistencia es el 911. Para problemas médicos menores o moderados, se aconseja acudir a centros de atención urgente conocidos como Urgent Care.

Asimismo, el informe advierte que algunos medicamentos pueden no estar disponibles o autorizados en Estados Unidos y recuerda que muchas farmacias no emiten recetas médicas, salvo aquellas que cuentan con servicios de atención médica incorporados.

Consejos para evitar estafas y contratar alojamiento

Otro de los puntos destacados está relacionado con la contratación de hospedajes. La Cancillería aconseja conservar los comprobantes de reserva durante todo el viaje y extremar los cuidados al momento de efectuar pagos.

Entre las recomendaciones figuran evitar transferencias directas a particulares, utilizar plataformas y sistemas de pago seguros y desconfiar de ofertas que no cuenten con canales de contratación verificados.

Lionel Messi se recupera de una lesión en la previa del Mundial 2026 Lionel Messi se recupera de una lesión en la previa del Mundial 2026.

Manejo, seguridad y normas de conducta

Respecto al transporte, el documento señala que los argentinos pueden conducir en Estados Unidos con una licencia nacional válida y vigente en formato físico. Sin embargo, recomienda gestionar el Permiso Internacional de Conducir (IDP) para facilitar trámites y controles.

También recuerda que cada estado norteamericano posee normativas propias, por lo que resulta conveniente revisar las reglas locales antes de circular.

En materia de seguridad, la guía destaca que los controles en espacios públicos y eventos masivos suelen ser estrictos. Además, recuerda que está prohibido consumir alcohol en determinados espacios públicos y dentro de vehículos, y que la edad mínima para ingerir bebidas alcohólicas es de 21 años.

El informe también recomienda evitar discusiones o confrontaciones debido a que la portación de armas es legal bajo determinadas condiciones en distintos estados del país.

Entradas digitales y acceso a los estadios

La Cancillería advierte que las entradas para los partidos deberán presentarse exclusivamente en formato digital desde dispositivos móviles. Por ese motivo, alerta sobre los riesgos de adquirir tickets mediante canales no oficiales, ya que podrían ser inválidos o generar inconvenientes para el ingreso a los estadios.

Asimismo, recomienda llegar con anticipación a los encuentros para superar los controles de seguridad y verificar previamente los horarios de apertura y cierre de cada sede.