La enfermería de la Selección Argentina: los casos más complicados pensando en el Mundial 2026

Se viene el Mundial 2026 dentro de unos pocos días, y para la Selección Argentina es una mala noticia debido a la situación física de parte de su plantel. Lionel Scaloni sigue preocupado por algunos casos puntuales, mientras evalúa otras opciones para no sufrir durante la competencia.

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Scaloni definió la lista de 26 para el Mundial 2026: los debutantes de la Selección Argentina y las caras nuevas

El plantel Albiceleste ya comenzó a reunirse en Estados Unidos, donde concentrará durante toda la Copa del Mundo. Pero además de la ilusión por defender el cetro obtenido en 2022, el combinado nacional llevó sobre sus espaldas una lista de lesiones que complican los planes del cuerpo técnico.

Leandro Paredes está en duda por un desgarro, y podría perderse la Copa del Mundo

De los 10 tocados, hay 4 que se destacan por ser los más difíciles de solucionar en tan poco tiempo . Se trata de los dos laterales por derecha, un volante central y un extremo. Nahuel Molina atraviesa la etapa final de la recuperación de un desgarro grado 1 en el isquiotibial izquierdo, y Gonzalo Montiel comenzó hace dos semanas su propio proceso por la misma lesión en el cuádriceps izquierdo.

En el medio, Leandro Paredes sufrió un desgarro en el duelo de este último jueves ante Universidad Católica, y estaría descartado para el debut ante Argelia. Sin embargo, el mediocampista inició un tratamiento alternativo basado en plaquetas, y sueña con recibir el alta médica en tiempo récord.

Finalmente, Nicolás González, quien continúa rehabilitándose de un desgarro en el muslo izquierdo sufrido a fines de abril, debería llegar bien. De todos modos, aunque su evolución es positiva, todavía no existe plena certeza sobre su estado físico y su respuesta durante los entrenamientos será determinante para conocer si podrá estar disponible desde el inicio.

Los que llegan justo para el comienzo:

Dibu Martínez habló de la Finalísima Dibu Martínez se lesionó, pero estará en el Mundial 2026 Buda Mendes/GettyImages

En este segundo grupo hay algunos futbolistas que, si bien sufrieron diversas complicaciones desde lo físico, son optimistas con el tiempo que les queda. El primer ejemplo es Cristian Romero, que ya atravesó gran parte de su rehabilitación y recibió informes positivos respecto a su salud. Así, podría sumarse al resto del plantel en las próximas horas.

Emiliano Martínez sufrió una fractura en el dedo anular en la previa de la final que Aston Villa afrontó por la UEFA Europa League, pero la preocupación disminuyó notablemente cuando el portero decidió atajar igual en dicho encuentro. Es cierto que su padecimiento tiene para varias semanas, pero el Dibu atajará igual y no tendrá incovenientes para estar presente.

Messi, Julián Álvarez y Almada, los que no tendrán problemas:

Lionel Messi Lionel Messi, la bandera de la Selección Argentina Gentileza.

Entre las buenas noticias se encuentran las recuperaciones de Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada y Nicolás Paz, quienes arrastraban molestias menores pero evolucionan favorablemente y no tendrían inconvenientes para sumarse al grupo.

Salvo Paz, que sufrió una fisura, el resto sólo arrastran problemas por sobrecarga de partidos, por lo que el descanso y el entrenamiento previo los hará recuperarse. Es posible que no jueguen los amistosos previos, pero estarán en condiciones para el debut oficial.