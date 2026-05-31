31 de mayo de 2026 - 13:56

Atento Scaloni: Jordania llega golpeada al Mundial 2026 tras sufrir una contundente goleada

La selección asiática registró apenas un 29% de posesión y recibió 20 remates frente a una dominante Selección de Suiza.

Suiza superó a Jordania por 4 a 1: el debutante mundialista mostró graves grietas defensivas.

Suiza superó a Jordania por 4 a 1: el debutante mundialista mostró graves grietas defensivas.

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Por Francisco Moreno

A menos de dos semanas para el inicio del Mundial 2026, Jordania dejó una imagen preocupante en su último amistoso. El seleccionado asiático, que enfrentará a la Argentina en el cierre de la fase de grupos, cayó por 4 a 1 ante Suiza, evidenciando graves desajustes tácticos y una fragilidad defensiva que los suizos no perdonaron.

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El encuentro disputado en el Kybunpark de St. Gallen fue un monólogo del equipo europeo. Suiza impuso condiciones desde el inicio y desnudó las carencias de un equipo jordano que hará su debut absoluto en una Copa del Mundo. Los goles de Breel Embolo, Dan Ndoye, Granit Xhaka y Christian Fassnacht reflejaron una superioridad que fue mucho más allá del marcador final.

Embed - ATENCIÓN SCALONI: JORDANIA, RIVAL DE ARGENTINA, FUE GOLEADA POR SUIZA | Suiza 4-1 Jordania | RESUMEN

El dominio táctico de Suiza frente a las grietas de Jordania

Las estadísticas del partido confirman el abrumador dominio de los locales. Suiza finalizó el encuentro con un 71% de posesión de balón y completó 670 pases, frente a los escasos 274 de Jordania. Además, el equipo europeo generó nueve ocasiones claras de gol y disparó 20 veces al arco, mientras que el conjunto asiático solo pudo inquietar en nueve oportunidades.

Uno de los puntos más críticos para el cuerpo técnico jordano fue el retroceso defensivo. Los atacantes suizos aprovecharon los amplios espacios que dejó la última línea en el fondo para filtrar balones con facilidad. A pesar de la contundencia del resultado, Jordania logró descontar mediante una buena acción colectiva finalizada por Odeh Al-Fakhouri, lo que representó el único momento de lucidez en una tarde opaca.

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Este resultado enciende las alarmas en el búnker de Jordania, ya que el margen de corrección es escaso antes de su viaje a Norteamérica. Para la Selección Argentina, el partido ante los asiáticos representa el cierre de la fase inicial el próximo 27 de junio en el AT&T Stadium de Texas. Observar la incapacidad de Jordania para contener transiciones rápidas y sostener la tenencia del balón será clave para el análisis del cuerpo técnico albiceleste.

Por su parte, Suiza se despidió de su público con una actuación sólida antes de integrar el Grupo B del torneo. Mientras tanto, Jordania deberá replantear su estrategia para no sufrir el rigor físico y técnico de los equipos de élite en su histórica primera participación mundialista, donde llegará con mucho por mejorar en muy poco tiempo.

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