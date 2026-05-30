Leandro Paredes se desgarró y su presencia en el Mundial 2026 corre peligro

Las malas noticias respecto a las lesiones no paran de llegar en la Selección Argentina. En la mañana de este sábado, se confirmó que uno de los pilares fundamentales del grupo Albiceleste se perderá toda la preparación previa al debut en el Mundial 2026.

A muy pocos días del comienzo de la Copa del Mundo, Lionel Scaloni comenzó a reunir a los jugadores que viajarán a Estados Unidos para defender la camiseta nacional. En estas primeras prácticas en Ezeiza, el cuerpo técnico evalua físicamente a cada futbolista con el objetivo de reducir al mínimo el margen de error.

En ese contexto, quién no pudo pasar las revisiones iniciales de forma satisfactoria es Leandro Paredes. El volante y capitán de Boca había mostrado dolor en la previa del duelo por Copa Libertadores ante la Universidad Católica, y desde ese momento se temía por una lesión de largo plazo. Este sábado, ese temor se confirmó.

Los estudios realizados al mediocampista arrojaron como resultado un desgarro en la zona del isquiotibial derecho, que le demandaría varias semanas de recuperación. En condiciones normales, los plazos para el alta médica y futbolística superarían el día del debut de la Selección. Por eso, se aguardan más detalles sobre el grado de la molestia y los pasos a seguir.

Cabe destacar que Lionel Scaloni fue claro con todos los citados para disputar el Mundial. No llevará a nadie que esté diezmado desde lo físico, por lo que exigirá al máximo a los 26 en los entrenamientos y amistosos preparativos. Según trascendió, el que no esté en condiciones ni siquiera se quedará en la concentración.

Por este motivo, a esta hora la gran pregunta es si el entrenador decidirá cortar a Leandro Paredes y reemplazarlo por otro futbolista que esté bien físicamente. Sobre todo, teniendo en cuenta la importancia del volante en el grupo y en el ciclo Scaloni, donde fue parte fundamental de los cuatro títulos logrados.