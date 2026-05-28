El video con el que Lionel Scaloni presentó la lista de convocados para el Mundial 2026

Acompañado por el utilero "Marito", postales del Obelisco y Rosario, y el tema "Tierra Zanta" de Trueno, la Scaloneta ya conoce a sus soldados para el torneo.

El video con el que Lionel Scaloni confirmó a los 26 convocados para el Mundial 2026

Este jueves por la tarde Lionel Scaloni dio a conocer la lista completa de los jugadores de la Selección Argentina que quedaron convocados para disputar el Mundial 2026 en un video que emocionó a todos los argentinos.

El video comenzó en las instalaciones del predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde después del Mundial de Qatar fueron remodeladas por murales donde se observan a todos los campeones. Allí se lo ve a Lionel Scaloni sentado en un escritorio en una sala llamada “Cuerpo Técnico de Selección Nacional”.

Embed #SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos pic.twitter.com/84Lh03BgxH — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026 En ese lugar, el DT llamó a “Marito”, el histórico utilero de la Selección, a quien le pide que lleve el sobre con la lista para ser presentada ante todos los argentinos. En ese momento, el utilero comienza a correr para que se conozca la lista y comienzan a aparecer imágenes de Diego Maradona, la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022, la convocatoria en el Obelisco, el Monumento a la Bandera en Rosario y distintas imágenes representativas del país.

Mientras de fondo suena la canción de “Tierra Zanta”, uno de los éxitos de Trueno, que hace alusión a la identidad argentina. Sobre el final del video muestran los nombres de los jugadores convocados.

La lista completa de los convocados al Mundial 2026 Arqueros