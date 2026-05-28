28 de mayo de 2026 - 20:09

El video con el que Lionel Scaloni presentó la lista de convocados para el Mundial 2026

Acompañado por el utilero "Marito", postales del Obelisco y Rosario, y el tema "Tierra Zanta" de Trueno, la Scaloneta ya conoce a sus soldados para el torneo.

El video con el que Lionel Scaloni confirmó a los 26 convocados para el Mundial 2026

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Los Andes | Redacción Deportes
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El video comenzó en las instalaciones del predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde después del Mundial de Qatar fueron remodeladas por murales donde se observan a todos los campeones. Allí se lo ve a Lionel Scaloni sentado en un escritorio en una sala llamada “Cuerpo Técnico de Selección Nacional”.

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En ese lugar, el DT llamó a “Marito”, el histórico utilero de la Selección, a quien le pide que lleve el sobre con la lista para ser presentada ante todos los argentinos. En ese momento, el utilero comienza a correr para que se conozca la lista y comienzan a aparecer imágenes de Diego Maradona, la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022, la convocatoria en el Obelisco, el Monumento a la Bandera en Rosario y distintas imágenes representativas del país.

Mientras de fondo suena la canción de “Tierra Zanta”, uno de los éxitos de Trueno, que hace alusión a la identidad argentina. Sobre el final del video muestran los nombres de los jugadores convocados.

La lista completa de los convocados al Mundial 2026

Arqueros

  • 1 Juan Musso
  • 12 Gerónimo Rulli
  • 23 Emiliano Martínez

Defensores

  • 2 Leonardo Balerdi
  • 3 Nicolás Tagliafico
  • 4 Gonzalo Montiel
  • 6 Lisandro Martínez
  • 13 Cristian Romero
  • 19 Nicolás Otamendi
  • 25 Facundo Medina
  • 26 Nahuel Molina

Volantes

  • 5 Leandro Paredes
  • 7 Rodrigo de Paul
  • 8 Valentín Barco
  • 11 Giovani Lo Celso
  • 14 Exequiel Palacios
  • 20 Alexis Mac Allister
  • 24 Enzo Fernández

Delanteros

  • 9 Julián Álvarez
  • 10 Lionel Messi
  • 15 Nicolás González
  • 16 Thiago Almada
  • 17 Giuliano Simeone
  • 18 Nicolás Paz
  • 21 José Manuel López
  • 22 Lautaro Martínez

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