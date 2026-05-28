28 de mayo de 2026 - 19:47

De campeones del mundo a bajas para el Mundial 2026: quiénes quedaron afuera de la lista de Scaloni y por qué

La Selección Argentina oficializó su plantel de 26 futbolistas y varios integrantes del equipo campeón del mundo no fueron tenidos en cuenta por retiros, lesiones o decisiones técnicas.

El Huevo Acuña, otro de los símbolos en la era Scaloni, no estará en el equipo.&nbsp;

El Huevo Acuña, otro de los símbolos en la era Scaloni, no estará en el equipo. 

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La nómina confirma la continuidad del proyecto iniciado tras la consagración en Qatar 2022, aunque con cambios importantes en relación a aquel plantel campeón. Entre rendimientos, lesiones y decisiones personales, varios nombres históricos quedaron fuera de la consideración.

El cierre de una etapa para varios campeones

En la lista definitiva se destacan ausencias que marcan el final de un ciclo para algunos protagonistas del título en Qatar. Entre ellos, Franco Armani, quien decidió dar un paso al costado de la Selección en 2024 tras la Copa América, ya no forma parte del proceso competitivo.

Franco Armani
Franco Armani. El Pulpo no volvió a ser convocado desde 2024.

Franco Armani. El Pulpo no volvió a ser convocado desde 2024.

Tampoco estará Marcos Acuña, afectado por distintas complicaciones físicas que le impidieron sostener regularidad en el último tramo de su carrera en la Albiceleste, a pesar de haber sido convocado en ciclos recientes.

Lesiones y bajas que condicionaron la lista

El caso de Juan Foyth es uno de los más significativos dentro de las ausencias. El defensor, campeón del mundo, sufrió la rotura del tendón de Aquiles a comienzos de año y no logró llegar en condiciones para competir en la cita mundialista.

En una situación similar aparece Germán Pezzella, quien no consiguió sostener su nivel tras su regreso al fútbol argentino y perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico.

River sufre la pérdida de Germán Pezzella
River sufre la pérdida de Germán Pezzella

River sufre la pérdida de Germán Pezzella

Decisiones técnicas en el mediocampo

En la mitad de la cancha, Guido Rodríguez quedó fuera de la convocatoria final pese a su experiencia internacional y su presencia en el Mundial pasado. La fuerte competencia interna en el puesto fue determinante para su exclusión.

A su vez, Alejandro “Papu” Gómez tampoco volvió a ser considerado luego de su alejamiento prolongado del seleccionado y su posterior sanción, en un cierre de ciclo que se venía anticipando desde hace tiempo.

Paulo Dybala
Paulo Dybala perdió terreno en la Selección Argentina por lesiones y falta de continuidad en la Roma.

Paulo Dybala perdió terreno en la Selección Argentina por lesiones y falta de continuidad en la Roma.

Ciclos que se cierran en ataque

En la delantera, Ángel Di María representa una de las bajas más resonantes. Tras consagrarse en la Copa América 2024, el rosarino decidió retirarse definitivamente de la Selección, cerrando una etapa histórica con la camiseta albiceleste.

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&Aacute;ngel Di Mar&iacute;a.

Ángel Di María.

Paulo Dybala, afectado por lesiones y falta de continuidad en la Roma, tampoco logró ganarse un lugar en la lista final, mientras que Ángel Correa quedó relegado por la fuerte competencia en el frente ofensivo.

Con la nómina ya definida, Argentina inicia la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 con un plantel renovado en parte, pero con la misma base competitiva que sostiene el ciclo de Scaloni desde su inicio.

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