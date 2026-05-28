Boca presentó su camiseta homenaje al bicampeonato de Copa Libertadores: cuánto cuesta y dónde comprarla

Boca Juniors presentó oficialmente este jueves su nueva camiseta titular en homenaje al vigésimo quinto aniversario del bicampeonato de la Copa Libertadores conseguido en 2001. El estreno se producirá esta misma noche en La Bombonera, cuando el equipo reciba a Universidad Católica en un duelo clave por la clasificación.

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La campaña de lanzamiento tuvo como caras principales a los futbolistas Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda . El diseño busca capturar la esencia de la indumentaria utilizada hace un cuarto de siglo, cuando el equipo dirigido por Carlos Bianchi derrotó a Cruz Azul de México en la final para obtener su cuarta corona continental.

El detalle más significativo de esta edición es la ubicación del escudo, que se encuentra en el centro del pecho tal como en la versión original de 2001. Justo encima de la insignia azul y oro aparece el logo de la marca fabricante , manteniendo una simetría que rompe con la disposición habitual de los uniformes modernos.

En la zona superior de la espalda, la prenda incluye la inscripción conmemorativa “25 años, 2001”. La marca fabricante también lanzó shorts y medias con el mismo tono de azul para completar el conjunto reglamentario.

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Los precios de la camiseta, el short y las medias de Boca

En cuanto a los costos, la indumentaria oficial se comercializa en la tienda oficial de Adidas a $169.999 para hombres, $149.999 para mujeres y $119.999 para niños. La colección se extiende más allá de la vestimenta de juego, incorporando una remera de $89.999 que exhibe una imagen de Sudamérica junto al emblema del aniversario. También están disponibles los shorts a $79.999 y las medias largas por $24.999.

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Este lanzamiento ocurre en un momento deportivo de máxima tensión. Boca necesita un resultado positivo esta noche para asegurar su lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. La indumentaria conecta el presente del club con uno de sus ciclos más exitosos, representado por figuras como Juan Román Riquelme, Óscar Córdoba y Mauricio Serna.