Liga Nacional: Quimsa venció a Boca de local y se puso en ventaja en las semifinales del básquet masculino

Quimsa de Santiago del Estero abrió con el pie derecho las semifinales de la Liga Nacional de Básquet al vencer por 88 a 76 a Boca Juniors, para ponerse por 1 a 0 en la serie. El segundo cotejo será este lunes en la capital santiagueña.

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En el Estadio de Ciudad, la “Fusión” se impuso en su tierra natal por parciales de 22-14, 42-35, 65-55 y 88-76, para lograr así el primer punto de la serie, que será al mejor de cinco juegos con con factor cancha para el elenco de Lucas Victoriano.

La gran figura del encuentro fue el estadounidense Brandon Robinson que le aportó a Quimsa un total de 27 puntos a lo largo del encuentro, logrando una valoración de 26.

El segundo juego será nuevamente en Santiago del Estero y luego la serie de las semis viajará a Buenos Aires, más precisamente al Estadio Luis Conde, conocido popularmente como La Bombonerita.

Juego 1: Quimsa de Santiago del Estero 88 - Boca Juniors 76.

Juego 2: Lunes 25 de mayo, Quimsa de Santiago del Estero - Boca Juniors.

Juego 3: Viernes 29 de mayo, Boca Juniors - Quimsa de Santiago del Estero.

Juego 4: Domingo 31 de mayo, Boca Juniors - Quimsa de Santiago del Estero.

Juego 5: Miércoles 3 de junio, Quimsa de Santiago del Estero - Boca Juniors (en caso de ser necesario).

En la otra llave ganó Gimnasia a Ferro

En la restante semifinal, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia derrotó el sábado a Ferro por 81-77 y se adelantó en la llave. El encuentro se jugó en el estadio Socios Fundadores, que será escenario del segundo cotejo, este lunes, a las 20.30.

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Los armadores Maximiliano Chacón (nacido en Cuba) y Emiliano Toretta resultaron las principales vías de gol del quinteto que dirige el DT Pablo Favarel, con la contribución de 14 tantos cada uno.

El escolta José Defelippo se convirtió en el máximo referente de anotación del equipo de Caballito, con 17 unidades. El tucumano Leandro Lezcano apenas estuvo en cancha tres minutos y debió retirarse a los vestuarios acusando un fuerte esguince en su tobillo derecho, producto de una caída, tras un roce con uno de los camarógrafos ubicados debajo de un aro.

En Ferro tampoco culminó el partido el base bahiense Jano Martínez (10 puntos, 2 rebotes, 2 pases gol, 2 recuperos), quien fue expulsado por reiteración de faltas técnicas.