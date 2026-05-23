Ferro se consagró tricampeón de la Liga Femenina de Básquet

Ferro Carril Oeste logró este sábado coronarse tricampeón de la Liga Femenina de Básquet , al vencer en la final a Obras Sanitarias, tras dominar la serie por 2 a 1.

En el Templo del Rock de la Ciudad de Buenos Aires, las chicas del “Expreso Oeste” se impusieron en el tercer juego de la llave por 75 a 69, con parciales de 14-17, 40-33, 54-52 y 75-69. Así retuvieron el título en básquet femenino femenino.

Con esta victoria, el conjunto de Caballito ratifica una era de dominio con las títulos alcanzando en el Apertura 2024 y en La Liga Femenina 2025.

El equipo conducido por el campeón olímpico Gabriel Fernández había logrado el 1 a 0 en la serie al imponerse por 90 a 84. Luego Obras igualó la eliminatoria, al derrotar a Ferro por 62 a 56. Pero este sábado, el conjunto de Caballito ganó el tercer juego para consagrarse tricampeón.

La MVP de las Finales de La Liga Femenina 2026 fue Florencia Fernández, aunque en el tercer partido la gran figura resultó Florencia Chagas, que aportó 30 puntos para el Rockero, que debió conformarse con el subcampeonato.

El campeón sostuvo su estructura sin depender de una sola referencia ofensiva. El reparto del goleo estuvo entre Abril Romagnoli (14), Lucila Sampietro (14) y Josefina Rivera (12) y Abril Romagnoli (11). En el otro costado, la gran figura fue Florencia Chagas con una planilla de 30 puntos.