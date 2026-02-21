El Flaco Álvarez, huella imborrable en el básquet de Mendoza

Cómo si fuera un partido profesional de básquet . Cuenta regresiva. El tablero electrónico se ilumina y todos los presentes atentos a las luces. Quedan exactamente seis días para que el calendario marque el 28 de febrero. Día histórico para el deporte de la provincia de Mendoza.

Es que el próximo sábado 28 de febrero se cumplen 67 años del grito inolvidable: "Mendoza campeón Argentino". El único título en la historia para la Borravino del certamen conocido como el "Más Argentino de los Campeonatos", ya que se jugó de manera interrumpida durante 91 años desde 1928 hasta 2019. Sin dudas, una hazaña imborrable.

Y dentro de esos 12 héroes que defendían la camiseta de la Selección de Mendoza, se encontraba el "Flaco" Alberto Álvarez. Un símbolo del deporte de la naranja. Emocionado, como si recién se colgara la medalla de oro, recibió a Los Andes en su domicilio. En el corazón de la Sexta Sección, junto a sus dos hijas: Cecilia Beatriz y María Eugenia; Manuel Garcés y Carlos Colomina, dos exjugadores de básquet y amantes del deporte y la historia de nuestros jugadores.

Fiel a su estilo, el Flaco la pelea día a día y está impecable. Sin dudas, sus movimientos ya no son tan rápidos como cuando dominaba la zona pintada a fines de la década del 50 o durante los años 60, pero tiene una lucidez mental admirable. Se acuerda de todo. Detalles mínimos. Nombres, situaciones, acciones. Un verdadero docente para contar y transmitir experiencia y valores.

Y aquél Flaco Álvarez se abrazó a la pasión por el básquet cuando tenía apenas 15 años. Allá por 1952 cursaba segundo año de la Escuela de Comercio Martín Zapata y su profesor Roberto Cruz López lo convocó para integrar el equipo del colegio para jugar los Juegos Intercolegiales. Arrasó el colegio de la UNCuyo en la provincia y se ganó el derecho de participar de los primeros Juegos Evita de la historia . Desfile en la cancha de River Plate , hoteles de primer nivel, transporte.

Y Mendoza gritó campeón. "El primer equipo de básquet en salir campeón de los Juegos Evitas fue Mendoza. Mi querida Escuela Martín Zapata. Fue un momento inolvidable. Muy fuerte para la época. Un nivel de organización excelente. Hasta un pequeño viático recibimos que lo usábamos para merendar todos juntos. A partir de ese momento, nació mi pasión por el básquet y me dediqué al ciento por ciento", fueron las primeras palabras que expresó el Flaco Álvarez con una sonrisa enorme que rompía los límites de su rostro.

Mendoza campeón, el punto más alto de su carrera:

WhatsApp Image 2026-02-20 at 13.31.12 (1)

Tras festejar el título Nacional en los Juegos Evita, el Flaco Álvarez se sumó a las divisiones inferiores de Universitario (hoy UNCuyo) y junto a su amigo y compañero Santiago, convirtieron a la U en un verdadero equipazo. De los mejores de la provincia. Por está razón, el Flaco del Martín Zapata se hizo un abonado a los Seleccionados Mendocinos. Mientras cosechaba aplausos y gloria, en las canchas de Mendoza, Alberto Álvarez continuaba con sus estudios de Ciencias Económicas y comenzó a trabajar en el Banco Mendoza. La cosa se hizo muy difícil y después del Campeonato Argentino 1963, decidió abandonar la actividad del básquet con 27 años.

"Fue una decisión muy difícil. Amaba el básquetbol. Pero, tenía que pensar en mi futuro laboral y profesional. Soñaba con conquistar otros objetivos y en 1970 me recibí de Contador Público Nacional y empecé mi carrera como gerente en el banco", expresó con una sonrisa.

Entre charlas, risas y anécdotas cómplices con Manolo Garcés y Carlitos Colomina, miles de recortes de diarios, revistas, fotos y medallas sobre la mesa de su casa, llegó el momento de hablar del Campeonato Argentino 1959: Mendoza campeón. Un grito histórico e irrepetible."Teníamos un verdadero equipazo realmente. El Gordo González logró formar un grupo bárbaro. Y teníamos jugadores de la talla de Arméndariz, Cacciamni, Ferro, que eran de otro planeta. Ganamos el primer partido y tuvimos una cábala, sabíamos que llegábamos a la final, entonces, como grupo, nos propusimos no lavar las camisetas hasta la vuelta olímpica. Imagínate lo que era eso. Un olor. Teníamos que colgar las camisetas y dejarlas un rato al aire libre. Después, tirábamos desodorante, pero el rival, probrecito. Y salimos campeones", detalló muerto de risa el Flaco. El Flaco Álvarez, un símbolo del básquet y del deporte de Mendoza. El plus: buen tipo. Un verdadero campeón.

El plantel mendocino de oro

WhatsApp Image 2026-02-20 at 13.28.57

El único plantel mendocino campeón argentino, entrenó en el Barrio Cano y tuvo como director técnico a Mariano “Gordo” González, con Fernando Anfuso como asistente. El plantel: Cecilio “Toro” González, Orlando Vázquez (Arizu); Héctor Muñoz (Anzorena); Arturo Cacciamani, José Linares, Aldo Escalante (YPF); Nelson “Pipio” Pedemonte (Atenas); Luis Felipe Armendáriz, Juan Coria (Andes Talleres); Andrés Ferro (Leonardo Murialdo); Alberto Alvarez (Universitarios); Carlos Segura (San José).

Sin dudas, este título no fue casualidad. Era una época de oro del básquetbol mendocino. La Borravino competía de igual a igual con las históricas potencias de nuestro país como Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero. Entre las dos asociaciones que nucleaban el básquet de Mendoza, Benjamín Matienzo y Manuel Belgrano, habían más de 30 equipos en Mendoza. Figuras sobraban en cada encuentro. Todos los partidos se jugaban a estadios repletos. Y tras el campeonato de 1959, no sorprendió la convocatoria a la preselección Nacional de cinco jugadores mendocinos: Alvarez, González, Cacciamani, Ferro y Armendáriz. Argentina se preparaba para los Panamericanos de Chicago.