Triunfazo y punta para Independiente Rivadavia, que superó a Independiente de Avellaneda

En un partido disputado y muy apasionante por la fecha 6 de la Liga Profesional , Independiente Rivadavia superó 3 a 2 a Independiente de Avellaneda . Para el Azul convirtieron Sartori en dos ocasiones y Osella, para el Rojo lo hicieron Ávalos y Abaldo.

El trámite resultó entretenido, debido a que se cruzaron dos equipos dispuestos a hacerse cargo de la pelota y con deseos de pegar. El Rojo creció mucho futbolísticamente desde el arribo de Malcorra, formando una incipiente sociedad con Abaldo y Pussetto.

Así, la visita fue el que avisó por duplicado a los 12 minutos. Lateral directo al área, Ávalos ganó en las alturas y en el segundo palo la desvió al córner Villalba. En la anterior, el 9 no había llegado por muy poco a conectar un centro de Pusetto. Esas dos ocasiones despertaron a la Lepra, que se puso en ventaja con el centro pasado de Sebastián Villa y el cabezazo letal en el segundo palo de Alejo Osella para la explosión del Gargantini.

El partido continuó parejo, con chances claras para los dos Independiente. El de Mendoza tuvo un cabezazo desviado de Leonard Costa y un remate sin puntería de Sebastián Villa. El de Avellaneda generó un disparo de Kevin Lomónaco que se perdió alto, otro de Matías Abaldo y un tiro libre de Malcorra que contuvo Bolcato.

La visita salió mucho más enchufada que su rival para disputar el complemento. Los ingresos de Arias y Mazzanti surtieron efecto rápidamente, y en una ráfaga pasó a ganarlo . Primero lo igualó a los 2’ con el centro del lateral colombiano y la pirueta de Gabriel Ávalos; luego estampó el segundo a través de una de las figuras de la tarde, Matías Abaldo, que definió con clase tras la habilitación de Zabala.

El dueño de casa decayó en su rendimiento, y sufrió bastante los embates de un envalentonado elenco de Avellaneda. Allí creció la actuación de Nicolás Bolcato, que salvó en varias oportunidades a sus compañeros de una nueva caída y los mantuvo con vida.

Al ver que el Azul no respondía, el DT Alfredo Berti desarmó la línea de cinco con el ingreso de Rodrigo Atencio por Costa, y mandó al campo a Ezequiel Bonifacio y Diego Crego para revitalizar el trámite y recuperar la iniciativa.

Y a los 28’, llegó el premio. Bonifacio quebró la defensa y puso mano a mano a Fabrizio Sartori, que cruzó su violento disparo para vencer la resistencia de Rodrigo Rey y poner el marcador como al principio. Unos instantes más tarde Atencio y Villa llevaron peligro con remates desviado, confirmando que el Azul tenía resto para ir a buscar la victoria.

Independiente Rivadavia - Independiente Avellaneda, por la Liga Profesional Independiente Rivadavia - Independiente Avellaneda, por la Liga Profesional Walter Caballero / Los Andes

Sobre 42’, La Catedral volvió a explotar de emoción. Centro de Rodrigo Atencio al segundo palo, y Fabrizio Sartori desató el grito sagrado al elevarse e impactar el balón con su cabeza. 3 a 2 para recuperar (aunque sea por un momento) la cima de la Zona B. Sobre el cierre casi llegó el cuarto, pero el travesaño se lo negó a Atencio y Rey se lo tapó a Ramis.

Independiente dejó atrás el mal trago del pasado fin de semana de la mejor manera posible: con un triunfo merecido y disputado ante uno de los grandes del fútbol argentino, construido con el aporte colectivo de un equipo que responde cuando lo golpean.

Formaciones de Independiente Rivadavia - Independiente de Avellaneda:

Independiente Rivadavia (3): Nicolás Bolcato; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Alejo Osella, José Florentín,Matías Fernández, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríoz, Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Independiente de Avellaneda (2): Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán; Ignacio Pussetto, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Datos del partido:

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Pablo Echavarría

Goles: PT: 17' Alejo Osella (IR). ST: 2' Gabriel Ávalos (I), 6' Matías Abaldo (I), 28' y 41' Fabrizio Sartori (IR)

Cambios: ST: 00' S. Arias por Pussetto (I), 00' W. Mazzanti por Godoy (I), 12' R. Atencio por Costa (IR), 25' E. Bonifacio por Osella (IR), 25' D. Crego por Ríos (IR), 38' F. Mancuello por Millán (I), 38' M. Pérez Curci por Malcorra (I), 39' V. Ramis por Fernández (IR)

