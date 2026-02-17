17 de febrero de 2026 - 20:11

Por el paro, podrían postergar los partidos de la Liga Profesional previstos para el jueves

Los rumores de la suspensión de los encuentros de la Liga Profesional siguen creciendo, lo que generaría un cambio importante para la Lepra.

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La suspensión de la actividad oficial de este jueves respondería al paro general por 24 horas comunicado por los principales gremios del país, en el marco del debate por la reforma laboral presentada por el oficialismo nacional. Esto provocará varias complicaciones respecto a la logística de los planteles, y de los trabajadores necesarios para abrir los estadios.

Que partidos de la Liga Profesional podrían suspenderse por el paro:

Por ese motivo, se habla que la Liga Profesional de Fútbol, AFA, y las instituciones involucradas en los encuentros de ese día estarían ajustando los detalles para anunciar la suspensión parcial de la sexta jornada. Según trascendió, todo podría pasarse para este mismo sábado.

Los choques que no se jugarían son: Independiente Rivadavia vs Independiente de Avellaneda, Defensa y Justicia vs Belgrano, San Lorenzo vs Estudiantes de Río Cuarto, e Instituto vs Atlético Tucumán. En las próximas horas podría hacerse oficial, como así también los nuevos horarios para la normal disputa de la fecha 6.

El único partido que quedaría por fuera de esta medida sería el que tendrán que mantener Lanús y Flamengo por la ida de la Recopa Sudamericana. Dicho evento está previsto en el Ciudad de Lanús, y podría llevarse a cabo por la colaboración especial de la CONMEBOL, que estaría dispuesta a dar las garantías y aportar el personal administrativo necesario para el normal desenvolvimiento.

Por otro lado, el calendario del resto del fin de semana se mantendría sin problemas. Para el viernes, por ejemplo, algunos clubes viajarán el mismo día y otros lo harán este miércoles buscando evitar inconvenientes en los traslados interprovinciales.

