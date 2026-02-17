17 de febrero de 2026 - 19:23

En África, Argentina fue campeón en rugby femenino

El equipo de seven lidera la tabla gracias al título obtenido en Kenia. Montevideo será la próxima etapa del circuito femenino de rugby

festejo
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La selección argentina de Rugby denominadas, Las Yaguaretés continúan escribiendo nuevos capítulos en su historia. en la capital de Kenia, la ciudad de Nairobi, fue el escenario de una nueva prueba de fuego para el equipo nacional, en el cual demostraron que tienen hambre de gloria.

Por Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Tras cuatro victorias en cinco presentaciones, el equipo argentino se consagró campeón de la primera etapa del torneo de Seven denominado SVNS 2. De esta manera, Argentina lidera la tabla de posiciones de la categoría con 20 puntos tras la obtención del título y ya tiene en la cabeza el próximo certamen en Montevideo a disputarse el 21 y 22 de marzo.

urra
Rugby. El festejo de las chicas argentinas del rugby femenino

¿Cómo es la competencia?

Vale recordar que los seis equipos participantes (Argentina, Sudáfrica, Brasil, China, España y Kenia) jugarán en cada etapa un formato de todos contra todos. Finalizadas las tres competencias, los primeros cuatro seleccionados clasificarán a las Finales del Circuito Mundial (SVNS World Championship), que enfrentará a los mejores 12 seleccionados a lo largo de tres torneos: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de marzo) y Bordeaux (5 al 7 de junio). En la rama femenina esperan Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Japón, Fiji y Gran Bretaña.

escuadra argenbina
Rugby. Las campeonas de Rugby femenino muestran sus medallas doradas al p&uacute;blico asistente.

¿Qué pasó en Kenia?

En el primer día de competencia, Las Yaguaretés disputaron tres partidos ante rivales que venían de la más alta categoría. El equipo, que venía muy confiado tras su clasificación desde el SVNS 3, no mostró flaquezas y cosechó tres triunfos al hilo en la jornada inicial: 20-10 a China, 19-17 a España y 28-17 a Brasil.

En la segunda jornada, Argentina se midió con la selección local: Kenia, la cual llegaba con dos derrotas y una victoria. El encuentro fue parejo durante los 14 minutos. La defensa férrea de ambos equipos fue la característica principal del juego, tal es así que se apoyó un solo try en todo el partido y fue gracias a Cristal Escalante a los dos minutos del primer tiempo. Tras esa conquista, tanto en la primera como en la segunda mitad, ninguno de los dos seleccionados marcó tantos y fue victoria, la cuarta en el torneo, para Las Yaguaretés por 5-0.

El seleccionado nacional cerró su participación en Nairobi al enfrentar a Sudáfrica, partido que definía el primer lugar de la primera etapa del SVNS 2. A los dos minutos de juego, Cristal Escalante imprimió velocidad y rompió la línea sudafricana para apoyar el primer try del encuentro, con posterior conversión de Sofía González. El conjunto sudafricano golpeó instantáneamente e igualó el marcador 7-7, resultado que continuó hacia el descanso.

En la segunda mitad, Sofía González volvió a facturar para las dirigidas por Nahuel García y así llevar el tanteador 12-7 a falta de cinco minutos para el final. A pesar de batallar en cada contacto, Argentina quedó con seis jugadoras en cancha tras la tarjeta amarilla a Cristal Escalante a un minuto para finalizar el juego.

Sudáfrica aprovechó la jugadora de más e igualó el partido con un try sobre el final y llevó el encuentro a tiempo extra, el cual iba a determinar al ganador con punto de oro. Cerca del final del primer tiempo extra, las sudafricanas cortaron la línea argentina y a toda velocidad ya fueron inalcanzables para la defensa argentina. Try sudafricano y victoria 17-12.

Rugby. Luciano González lleva la guinda ante Fiyi

Por Redacción Deportes
Real Madrid - Benfica, por la Champions League

Por Redacción Deportes
Vinicius Jr acusó a Prestianni de racismo en la Champions League

Por Emanuel Cenci
Vóley. Este miércoles debutará, en la LIga Nacional,  el sexteto de Mendoza de Regatas ante San José.

Por Gonzalo Tapia