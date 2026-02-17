Vuelta de Mendoza: Rodrigo Díaz de la Municipalidad de San Carlos, se adueñó del quinto capítulo

Una etapa para el olvido en lo organizativo. Falta de banderilleros, policía vial, retraso en la salida opacaron la cuarta etapa de la Vuelta de Mendoza que salió desde el Polo Tic en Godoy Cruz, pasó por el imponente peri lago de Potrerillos y culminó en el departamento de Maipú.

En lo deportivo hay que resaltar la victoria de Rodrigo Díaz , ciclista sanjuanino Rodrigo Díaz que refuerza las filas de la escuadra de la Municipalidad de San Carlos que anotó su tercera victoria en la edición que festeja las Bodas de Oro.

La carrera fue rápida y tuvo varios condimentos que la convirtieron en una etapa entretenida. Los líderes de Carrera, Cristian Moyano (Municipalidad de Guaymallén), Nicolás Traico (Municipalidad de Godoy Cruz), Fernando Contreras (Municipalidad de Guaymallén), Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz) y José Autram (SEP de San Juan), no corrieron, jamás, riesgo alguno de que alguien los desplazase de la clasificación general.

Sabiendo esto, los equipos vanguardistas dejaron que la aventura que buscaron Rodrigo Díaz junto al brasileño Pedro Figueredo, el sindicalista sanjuanino Agustín Videla y el mendocino Nahuel Méndez (Municipalidad de Godoy Cruz) prosperara, aunque siempre estuvieron pendientes de los registros. La fuga fue controlada desde cerca.

Una vez que se llegó al centro de la Ciudad de Maipú, donde había una importante cantidad de personas, llegó el momento de la definición.

WhatsApp Image 2026-02-17 at 21.05.47 Vuelta de Mendoza 2026: Rodrigo Díaz ganó la quinta etapa y Cristian Moyano lidera la general. Gentileza.

La Serpiente Pedalera intentó acortar las diferencias, pero el cuarteto de punteros soportó el asedio y finalmente lograron definir el parcial. Rodrigo Díaz los madrugo, huso toda su potencia y traspuso la línea de sentencia antes que sus rivales y le otorgó a la escuadra de la Municipalidad de San Carlos su tercera victoria de etapa, convirtiendo al equipo mendocino en el más ganador de esta ronda mendocina.

Vuelta de Mendoza: la sexta etapa

La sexta etapa unirá caminos de Maipú y Godoy Cruz desde las 15 horas. La largada se realizará en la Municipalidad de Maipú, calle Pablo Pescara, hasta Tropero Sosa a la derecha hasta rotonda del Monumento a los Bomberos, calle Maza, rulo calle Maza, calle Juan José Paso, rotonda de Palmares a la derecha por Corredor del Oeste; calle Santiago del Estero a la izquierda, Av. Boulogne Sur Mer; a la izquierda en calle Las Tipas, Corredor del Oeste, Espacio Verde Dr. Carlos de la Rosa comienza el circuito de 29,6 km que se recorrerá en 4 oportunidades, Corredor del Oeste, rotonda de Palmares, calle Juan José Paso, rulo calle Maza, calle Juan José Paso, rotonda de Palmares a la derecha Corredor del Oeste, calle Santiago del estero a la izquierda Avenida Boulogne Sur Mer, a la izquierda en calle Las Tipas, Corredor del Oeste, Espacio verde Dr. Carlos De la Rosa donde finaliza la etapa .

WhatsApp Image 2026-02-17 at 21.24.29 Vuelta de Mendoza 2026: Rodrigo Díaz ganó la quinta etapa y Cristian Moyano lidera la general. Gentileza.

Habrá dos metas sprinter. La primera de ellas se realizará sobre calle Paso km 62 (2ª vuelta) y la segunda en el Parque Doctor De la Rosa km 107 (3ª vuelta). También se disputará una meta de montaña que se resolverá en el kilómetro 23 frente a la Rotonda de Palmares.