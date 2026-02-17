17 de febrero de 2026 - 21:46

Vuelta de Mendoza: Rodrigo Díaz de la Municipalidad de San Carlos, se adueñó del quinto capítulo

CICLISMO. La quinta etapa de la 50ª Vuelta de Mendoza quedó en manos del sanjuanino Rodrigo Díaz de la Municipalidad de San Carlos.

Vuelta de Mendoza 2026: Rodrigo Díaz ganó la quinta etapa y Cristian Moyano lidera la general.&nbsp;

Vuelta de Mendoza 2026: Rodrigo Díaz ganó la quinta etapa y Cristian Moyano lidera la general. 

Foto:

Gentileza.
Por Jorge Márquez

Leé además

El chivilcoyano Román Mastrángelo impuso su nombre en la segunda etapa del Giro Dorado. 

Vuelta de Mendoza: Mastrángelo impuso su potencia en una jornada desgastante

Por Jorge Márquez
La vuelta de Mendoza tiene nuevo líder y se armó en la tercera etapa.

Cerró la tercera etapa de la Vuelta de Mendoza con un nuevo líder

Por Jorge Márquez
WhatsApp Image 2026-02-17 at 21.24.30 (1)
Vuelta de Mendoza 2026: Rodrigo D&iacute;az gan&oacute; la quinta etapa y Cristian Moyano lidera la general.&nbsp;

Vuelta de Mendoza 2026: Rodrigo Díaz ganó la quinta etapa y Cristian Moyano lidera la general.

La carrera fue rápida y tuvo varios condimentos que la convirtieron en una etapa entretenida. Los líderes de Carrera, Cristian Moyano (Municipalidad de Guaymallén), Nicolás Traico (Municipalidad de Godoy Cruz), Fernando Contreras (Municipalidad de Guaymallén), Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz) y José Autram (SEP de San Juan), no corrieron, jamás, riesgo alguno de que alguien los desplazase de la clasificación general.

Una vez que se llegó al centro de la Ciudad de Maipú, donde había una importante cantidad de personas, llegó el momento de la definición.

WhatsApp Image 2026-02-17 at 21.05.47
Vuelta de Mendoza 2026: Rodrigo D&iacute;az gan&oacute; la quinta etapa y Cristian Moyano lidera la general.&nbsp;

Vuelta de Mendoza 2026: Rodrigo Díaz ganó la quinta etapa y Cristian Moyano lidera la general.

La Serpiente Pedalera intentó acortar las diferencias, pero el cuarteto de punteros soportó el asedio y finalmente lograron definir el parcial. Rodrigo Díaz los madrugo, huso toda su potencia y traspuso la línea de sentencia antes que sus rivales y le otorgó a la escuadra de la Municipalidad de San Carlos su tercera victoria de etapa, convirtiendo al equipo mendocino en el más ganador de esta ronda mendocina.

Vuelta de Mendoza: la sexta etapa

La sexta etapa unirá caminos de Maipú y Godoy Cruz desde las 15 horas. La largada se realizará en la Municipalidad de Maipú, calle Pablo Pescara, hasta Tropero Sosa a la derecha hasta rotonda del Monumento a los Bomberos, calle Maza, rulo calle Maza, calle Juan José Paso, rotonda de Palmares a la derecha por Corredor del Oeste; calle Santiago del Estero a la izquierda, Av. Boulogne Sur Mer; a la izquierda en calle Las Tipas, Corredor del Oeste, Espacio Verde Dr. Carlos de la Rosa comienza el circuito de 29,6 km que se recorrerá en 4 oportunidades, Corredor del Oeste, rotonda de Palmares, calle Juan José Paso, rulo calle Maza, calle Juan José Paso, rotonda de Palmares a la derecha Corredor del Oeste, calle Santiago del estero a la izquierda Avenida Boulogne Sur Mer, a la izquierda en calle Las Tipas, Corredor del Oeste, Espacio verde Dr. Carlos De la Rosa donde finaliza la etapa .

WhatsApp Image 2026-02-17 at 21.24.29
Vuelta de Mendoza 2026: Rodrigo D&iacute;az gan&oacute; la quinta etapa y Cristian Moyano lidera la general.&nbsp;

Vuelta de Mendoza 2026: Rodrigo Díaz ganó la quinta etapa y Cristian Moyano lidera la general.

Habrá dos metas sprinter. La primera de ellas se realizará sobre calle Paso km 62 (2ª vuelta) y la segunda en el Parque Doctor De la Rosa km 107 (3ª vuelta). También se disputará una meta de montaña que se resolverá en el kilómetro 23 frente a la Rotonda de Palmares.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Gerardo Tivani, ganó la cuarta etapa de la Vuelta de Mendoza. 

Ciclismo: Gerardo Tivani se quedó con la cuarta etapa de la Vuelta de Mendoza

Por Jorge Márquez
Royner Navarro (Municipalidad de Guaymallén) ganó la primera etapa en 2h 44m 50s; Durand y Bruno Contreras completaron el podio.

Royner Navarro se quedó con la primera etapa de la Vuelta de Mendoza

Por Jorge Márquez
CICLISMO. En el Parque San Vicente de Godoy Cruz, se disputó el Prólogo de la 50º edición de la Vuelta de Mendoza. 

Ciclismo: El prólogo de la Vuelta de Mendoza fue una fiesta en el Parque San Vicente

Por Jorge Márquez
49° Vuelta de Mendoza, ganada por González Zenteno de Perú

La Vuelta de Mendoza, una historia plagada de nombres inolvidables

Por  Gustavo Villarroel  y Emanuel Cenci