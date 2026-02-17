Vuelta de Mendoza: Rodrigo Díaz de la Municipalidad de San Carlos, se adueñó del quinto capítulo

La sexta etapa unirá caminos de Maipú y Godoy Cruz desde las 15 horas. La largada se realizará en la Municipalidad de Maipú, calle Pablo Pescara, hasta Tropero Sosa a la derecha hasta rotonda del Monumento a los Bomberos, calle Maza, rulo calle Maza, calle Juan José Paso, rotonda de Palmares a la derecha por Corredor del Oeste; calle Santiago del Estero a la izquierda, Av. Boulogne Sur Mer; a la izquierda en calle Las Tipas, Corredor del Oeste, Espacio Verde Dr. Carlos de la Rosa comienza el circuito de 29,6 km que se recorrerá en 4 oportunidades, Corredor del Oeste, rotonda de Palmares, calle Juan José Paso, rulo calle Maza, calle Juan José Paso, rotonda de Palmares a la derecha Corredor del Oeste, calle Santiago del estero a la izquierda Avenida Boulogne Sur Mer, a la izquierda en calle Las Tipas, Corredor del Oeste, Espacio verde Dr. Carlos De la Rosa donde finaliza la etapa .
Habrá dos metas sprinter. La primera de ellas se realizará sobre calle Paso km 62 (2ª vuelta) y la segunda en el Parque Doctor De la Rosa km 107 (3ª vuelta). También se disputará una meta de montaña que se resolverá en el kilómetro 23 frente a la Rotonda de Palmares.