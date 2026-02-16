Ciclismo: Gerardo Tivani se quedó con la cuarta etapa de la Vuelta de Mendoza

Toda escapada fue neutralizada casi al instante. Se viajó de manera uniforme y con un promedio de 46 kilómetros. Atrás ese fragor se sintió y varios se fueron quedando, perdiendo terreno, alejándose de la posibilidad de ingresar con los protagonistas.
La clasificación general sigue siendo liderada por Cristian Moyano (Municipalidad de Guaymallén), escoltado por Maximiliano Traico (Municipalidad de Godoy Cruz) y Fernando Contreras (Municipalidad de Guaymallén.
Gerardo Tivani se quedó con la 4ª etapa de la Vuelta de Mendoza
La cuarta etapa de la Vuelta de Mendoza: Polo Tic – Potrerillos – Maipú
La etapa tendrá un trayecto de 145 kilómetros y largará a las 15.30 horas desde el Parque T.I.C. (Aero Internet) Godoy Cruz – Calle Independencia, subida Acceso Sur hasta calle Paso, rotonda de Palmares, Panamericana hacia el oeste, Las Compuertas, Cacheuta, Túnel Dique Potrerillos, rotonda Potrerillos a la izquierda, RN 7; giro a la izquierda por RN 7 hasta Ruta 60, giro a la derecha hasta Carril Ozamis Sur; calle 25 de Mayo a la izquierda hasta Maza, rotonda de los Bomberos, calle Maza, Juan José Paso, Emilio Civit (Parque Metropolitano Sur) hasta rulos Acceso Sur, Emilio Civit, rulos calle Maza (circuito de 10,2 km que se recorrerá en 3 oportunidades).
Habrá una meta de montaña en el kilómetro 41 de carrera en el ingreso al túnel Potrerillos. Habrá dos metas sprinter. La primera será en el Parque Metropolitano cuando se hayan disputados 115 kilómetros del parcial y la segunda será en el giro siguiente.