16 de febrero de 2026 - 20:28

Ciclismo: Gerardo Tivani se quedó con la cuarta etapa de la Vuelta de Mendoza

CICLISMO. Gerardo Tivani de Municipalidad de Tupungato, ganó la cuarta etapa de la Vuelta de Mendoza y Christian Moyano continúa arriba en la general.

Gerardo Tivani, ganó la cuarta etapa de la Vuelta de Mendoza.&nbsp;

Gerardo Tivani, ganó la cuarta etapa de la Vuelta de Mendoza. 

Foto:

Gentileza.
Por Jorge Márquez

Etapa larga, extensa, con elevada temperatura. La etapa de siempre con resultado diferente, con una misma clasificación general y con varios intentando modificarla. No fue sencilla recorrerla. Los llaneros mostraron las condiciones que en montaña no pudieron. Guaymallén protegió a raja tabla lo suyo y Godoy Cruz, San Carlos, Tupungato y varios más buscaron romper todo para desconta r y trepar en la tabla de tiempos. Eso no sucedió, más allá de las intenciones observadas desde que el grupo arrancó en La Paz. Todo el tramo se corrió con un alto ritmo.

Leé además

Royner Navarro (Municipalidad de Guaymallén) ganó la primera etapa en 2h 44m 50s; Durand y Bruno Contreras completaron el podio.

Royner Navarro se quedó con la primera etapa de la Vuelta de Mendoza

Por Jorge Márquez
El chivilcoyano Román Mastrángelo impuso su nombre en la segunda etapa del Giro Dorado. 

Vuelta de Mendoza: Mastrángelo impuso su potencia en una jornada desgastante

Por Jorge Márquez
WhatsApp Image 2026-02-16 at 20.05.20 (3)
VUELTA DE MENDOZA. Gerardo Tivani gan&oacute; la cuarta etapa del giro mendocino.&nbsp;

VUELTA DE MENDOZA. Gerardo Tivani ganó la cuarta etapa del giro mendocino.

Los franceses Owen Musset y Antonie Crespin de Billy intentaron la primera fuga de carrera cuando los corredores dejaban La Paz para ingresar a Ruta 7. De inmediato Los Caciques de Javier Saavedra se pusieron a trabajar para cuidar lo logrado. Lo propio Godoy Cruz. El ritmo de carrera fue alto pero siempre controlado por los gregarios de los vanguardistas.

Toda escapada fue neutralizada casi al instante. Se viajó de manera uniforme y con un promedio de 46 kilómetros. Atrás ese fragor se sintió y varios se fueron quedando, perdiendo terreno, alejándose de la posibilidad de ingresar con los protagonistas.

La clasificación general de la Vuelta de Mendoza

La clasificación general sigue siendo liderada por Cristian Moyano (Municipalidad de Guaymallén), escoltado por Maximiliano Traico (Municipalidad de Godoy Cruz) y Fernando Contreras (Municipalidad de Guaymallén.

Embed

La cuarta etapa de la Vuelta de Mendoza: Polo Tic – Potrerillos – Maipú

La etapa tendrá un trayecto de 145 kilómetros y largará a las 15.30 horas desde el Parque T.I.C. (Aero Internet) Godoy Cruz – Calle Independencia, subida Acceso Sur hasta calle Paso, rotonda de Palmares, Panamericana hacia el oeste, Las Compuertas, Cacheuta, Túnel Dique Potrerillos, rotonda Potrerillos a la izquierda, RN 7; giro a la izquierda por RN 7 hasta Ruta 60, giro a la derecha hasta Carril Ozamis Sur; calle 25 de Mayo a la izquierda hasta Maza, rotonda de los Bomberos, calle Maza, Juan José Paso, Emilio Civit (Parque Metropolitano Sur) hasta rulos Acceso Sur, Emilio Civit, rulos calle Maza (circuito de 10,2 km que se recorrerá en 3 oportunidades).

WhatsApp Image 2026-02-16 at 20.05.20 (1)
VUELTA DE MENDOZA. Gerardo Tivani, gan&oacute; la tercera etapa del giro mendocino.&nbsp;

VUELTA DE MENDOZA. Gerardo Tivani, ganó la tercera etapa del giro mendocino.

Habrá una meta de montaña en el kilómetro 41 de carrera en el ingreso al túnel Potrerillos. Habrá dos metas sprinter. La primera será en el Parque Metropolitano cuando se hayan disputados 115 kilómetros del parcial y la segunda será en el giro siguiente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La vuelta de Mendoza tiene nuevo líder y se armó en la tercera etapa.

Cerró la tercera etapa de la Vuelta de Mendoza con un nuevo líder

Por Jorge Márquez
CICLISMO. En el Parque San Vicente de Godoy Cruz, se disputó el Prólogo de la 50º edición de la Vuelta de Mendoza. 

Ciclismo: El prólogo de la Vuelta de Mendoza fue una fiesta en el Parque San Vicente

Por Jorge Márquez
49° Vuelta de Mendoza, ganada por González Zenteno de Perú

La Vuelta de Mendoza, una historia plagada de nombres inolvidables

Por  Gustavo Villarroel  y Emanuel Cenci
La Vuelta de Mendoza se larga este jueves

Así es el cronograma completo de la 50° edición de la Vuelta de Mendoza

Por  Gustavo Villarroel  y Emanuel Cenci