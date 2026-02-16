Ciclismo: Gerardo Tivani se quedó con la cuarta etapa de la Vuelta de Mendoza

CICLISMO. Gerardo Tivani de Municipalidad de Tupungato, ganó la cuarta etapa de la Vuelta de Mendoza y Christian Moyano continúa arriba en la general.

Etapa larga, extensa, con elevada temperatura. La etapa de siempre con resultado diferente, con una misma clasificación general y con varios intentando modificarla. No fue sencilla recorrerla. Los llaneros mostraron las condiciones que en montaña no pudieron. Guaymallén protegió a raja tabla lo suyo y Godoy Cruz, San Carlos, Tupungato y varios más buscaron romper todo para desconta r y trepar en la tabla de tiempos. Eso no sucedió, más allá de las intenciones observadas desde que el grupo arrancó en La Paz. Todo el tramo se corrió con un alto ritmo.

WhatsApp Image 2026-02-16 at 20.05.20 (3) VUELTA DE MENDOZA. Gerardo Tivani ganó la cuarta etapa del giro mendocino. Gentileza. Los franceses Owen Musset y Antonie Crespin de Billy intentaron la primera fuga de carrera cuando los corredores dejaban La Paz para ingresar a Ruta 7. De inmediato Los Caciques de Javier Saavedra se pusieron a trabajar para cuidar lo logrado. Lo propio Godoy Cruz. El ritmo de carrera fue alto pero siempre controlado por los gregarios de los vanguardistas.

Toda escapada fue neutralizada casi al instante. Se viajó de manera uniforme y con un promedio de 46 kilómetros. Atrás ese fragor se sintió y varios se fueron quedando, perdiendo terreno, alejándose de la posibilidad de ingresar con los protagonistas.

WhatsApp Image 2026-02-16 at 20.05.20 (2) VUELTA DE MENDOZA. Gerardo Tivani ganó la cuarta etapa del giro mendocino. Gentileza. En el segmento final fue Gerardo Tivani (Municipalidad de San Carlos) quien sacó su potencia para rematar el tramo y obtener su segundo triunfo en esta edición de las Bodas de Oro. Detrás del ciclista sanjuanino clasificaron Leonardo Cobarrubia (SEP de San Juan) y Otavio Gonzelli (Localiza Meoo Brasil).

La clasificación general de la Vuelta de Mendoza La clasificación general sigue siendo liderada por Cristian Moyano (Municipalidad de Guaymallén), escoltado por Maximiliano Traico (Municipalidad de Godoy Cruz) y Fernando Contreras (Municipalidad de Guaymallén.