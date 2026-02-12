12 de febrero de 2026 - 20:32

Ciclismo: El prólogo de la Vuelta de Mendoza fue una fiesta en el Parque San Vicente

CICLISMO. Con un total de 130 corredores, arrancó la 50 edición de la Vuelta de Mendoza. Gerardo Tivani, de la Municipaldiad de San Calros, se adueñó de la malla líder.

CICLISMO. En el Parque San Vicente de Godoy Cruz, se disputó el Prólogo de la 50º edición de la Vuelta de Mendoza.&nbsp;

CICLISMO. En el Parque San Vicente de Godoy Cruz, se disputó el Prólogo de la 50º edición de la Vuelta de Mendoza. 

Foto:

RAMIRO GOMEZ / LOS ANDES
Por Jorge Márquez

Con la disputa del prólogo comenzó la edición 50 de la Vuelta de Mendoza, prueba que es considerada la más exigente del país.La geografía que recorre, las temperaturas que soporta y el público que siempre respalda cada una de las etapas le dan un colorido único que la distingue y diferencias de cualquier otra en nuestro país.

La malla líder del prólogo la ganó el ciclista, Gerardo Tivani, de la Municipalidad de San Carlos, quien portará la casaca "dorada" en el primera etapa. Detrás del hombre del Valle de Uco se ubicó Kevin Castro y luego Guerrero. Piorico.

Vuelta deMendoza: corredores, color y fiesta total en Parque San Vicente

Cerca de 130 corredores nutren el pelotón multicolor que recorrerá cada rincón de la provincia a excepción de los departamentos de Rivadavia y Malargüe.

Federico Chiapetta, Subsecretario de Deportes del Gobierno de Mendoza, explicó en la conferencia de prensa de la ronda mendocina que “no se iba a esos departamentos por falta de compromiso de los municipios para con la organización de la carrera” aunque muchos manifiestan y aseguran que la caravana no visitará esos terruños porque Rivadavia y Malargüe tienen diferente color político al de la provincia.

Bruno Contreras es el campeón reinante de la ruta en Mendoza y por sus antecedentes debe ser tomado en cuenta como uno de los corredores que puede disputar el cetro del giro provincial.

Vuelta de Mendoza: los equipos mendocinos

El corredor de la Municipalidad de Guaymallén tuvo buenos registros en la edición pasada cuando defendió la casaca del Venzo. El equipo de Javier Saavedra, el más ganador en la historia del ciclismo mendocino, se ha reforzado para ser protagonista y volver a ganar “la más argentina de las vueltas”.

San Carlos es otra de las escuadras que llega bien parado a esta carrera. Tiene en Mario Ovejero tal vez, al más táctico de su equipo. Ovejero es el último mendocino en ganar una etapa reina y sin lugar a dudas aspira a ser protagonista en la prueba que organiza y fiscaliza la Asociación Ciclista Mendocina.

La Municipalidad de Godoy Cruz es otra formación poderosa en donde sobresale la figura del experimentado Alejandro Durán. El Tordito ha estado cerca y tiene aspiraciones serias de conquistar la Vuelta y acabar con la sequía de los mendocinos que no festejan una consagración desde el año 2015 cuando Gabriel Brizuela lograba el primer lugar en la clasificación general final.

También hay que considerar a la Municipalidad de Tupungato que dirige Rubén Antonio Pegorín y la Municipalidad de Luján de Cuyo que comanda Carlos Monroiz.

La bandera ya bajó y con ello se encendió la pasión por disputar y conquistar la codiciada prueba que en esta oportunidad festeja las Bodas de Oro. Nada más y nada menos.

Vuelta de Mendoza: Abdicó el Rey, habrá un nuevo monarca

Tal cual sucedió en la pasada edición, en donde Laureano Rosas, sancionado por doping positivo no pudo defender la corona alcanzada con la formación brasileña del Swift Carbon Pro Cycling de Brasil, ahora sucede lo mismo con el peruano André Gonzalez Zenteno.

El oriundo de Arequipa no estará presente en esta oportunidad para defender la corona. Por esa simple razón el número más bajo en el listado de corredores será el número 11 que ostentará el cordobés Iván Escudero de la Municipalidad de Guaymallén.

Los únicos hombres que han conquistado la gloria en la Vuelta de Mendoza son los mendocinos Alejandro Corvalán y Gabriel Brizuela, ambos corredores de las filas del Cacique.

Corvalán conquistó la cima de la clasificación general en el año 2003, en tanto, El Lobito Brizuela la ganó en tres ocasiones, adueñándose de la gloria en los años 2004, 2009 y 2015.

Vuelta de Mendoza: Primera Etapa: Junín – Carrizal – Tupungato

La etapa inaugural de la Vuelta arrancará a las 15 desde el Jardín de Mendoza y tendrá una extensión de 123 kilómetros.La largada será en la Plaza de Junín por luego encarar por Mitre al Oeste, rotonda Ciudad de Junín, Ruta 60 al Oeste (Carril Barriales), rotonda del agua con giro a la izquierda por Caballero, luego se toma dirección al Sur hasta Cruce Tres Esquinas; giro a la izquierda por Moyano al Este, Primavera al Norte, ingreso a rotonda Ciudad de Junín con giro a la izquierda; Ruta 60 al Oeste, Plaza de Barriales (Carril Barriales) hasta rotonda de los Transformadores (Barriales) con giro a la izquierda; Ruta 61 al Sur, rotonda de Rodríguez Peña, Ruta 62 hasta rotonda Barrancas (Maipú) con giro a la izquierda; continuación por Ruta 63 al Sur (calle La Legua) hasta rotonda Dique Benegas con giro a la derecha (Ruta 63 camino al Carrizal), Ugarteche, camino de los Cerrillos, Iscamen, San José, Plaza de Tupungato.

Habrá una meta sprint en la Plaza de Barriales y una meta de montaña en Cristo de Los Cerros.

