Comienza la Vuelta de Mendoza, en una edición que promete ser histórica

La más argentina de las vueltas comienza su periplo este jueves, y se extenderá durante 11 días con el mejor ciclismo de la región.

Una vez más, la provincia se viste de gala para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del año y de la historia. La tierra del sol y del buen vino es sinónimo de ciclismo y del mejor de la mano de la Vuelta de Mendoza.

Por esta razón, desde este jueves hasta domingo 22 del corriente, se vivirán 11 días a puro pedal. En esta oportunidad, se celebrará la 50º edición de la Vuelta de manera interrumpida, con lo cual, se consolidó como un verdadero patrimonio deportivo y cultural de la provincia.

La 50º edición de la Vuelta Ciclista de Mendoza comienza con la tradicional presentación de equipos y el prólogo clasificatorio en el Parque San Vicente, departamento de Godoy Cruz. A partir de las 18 horas de este jueves, los ciclistas darán el primer paso en una competencia que promete ser una de las ediciones más exigentes y emocionantes de la historia.

Vuelta de Mendoza La Vuelta de Mendoza es una verdadera prueba de resistencia y amor por el ciclismo Marcelo Álvarez En la previa al gran giro de la provincia de Mendoza, Federico Chiapetta, subsecretario de deportes de la provincia, manifestó: “No es fácil llegar a 50 ediciones de un evento tan importante y tan arraigado en la provincia y en el país. Destacamos que es la más argentina de las vueltas y no es que nos agrandemos los mendocinos, pero durante 50 años ha sido exitosísima y no la suspendimos nunca. Incluso en pandemia, a pesar de las críticas, decidimos que la Vuelta se hacía por lo que significa en toda la provincia”.

Por su parte, Fernando Lanzone, presidente de la ACM, expresó: "es una edición más que especial, esperamos que todo lo que hemos proyectado se dé. Volver a Paramillos es algo emblemático, que va a quedar en la historia. Estoy muy feliz por este camino recorrido, ya son 11 años trabajando junto al Gobierno, con el subsecretario Chiapetta, y esta será igual o mejor que las anteriores".