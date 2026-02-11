11 de febrero de 2026 - 16:31

Comienza la Vuelta de Mendoza, en una edición que promete ser histórica

La más argentina de las vueltas comienza su periplo este jueves, y se extenderá durante 11 días con el mejor ciclismo de la región.

Arranca la Vuelta de Mendoza, un evento sin igual en el país

Foto:

Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

Una vez más, la provincia se viste de gala para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del año y de la historia. La tierra del sol y del buen vino es sinónimo de ciclismo y del mejor de la mano de la Vuelta de Mendoza.

Por esta razón, desde este jueves hasta domingo 22 del corriente, se vivirán 11 días a puro pedal. En esta oportunidad, se celebrará la 50º edición de la Vuelta de manera interrumpida, con lo cual, se consolidó como un verdadero patrimonio deportivo y cultural de la provincia.

Vuelta de Mendoza
La Vuelta de Mendoza es una verdadera prueba de resistencia y amor por el ciclismo

En la previa al gran giro de la provincia de Mendoza, Federico Chiapetta, subsecretario de deportes de la provincia, manifestó: “No es fácil llegar a 50 ediciones de un evento tan importante y tan arraigado en la provincia y en el país. Destacamos que es la más argentina de las vueltas y no es que nos agrandemos los mendocinos, pero durante 50 años ha sido exitosísima y no la suspendimos nunca. Incluso en pandemia, a pesar de las críticas, decidimos que la Vuelta se hacía por lo que significa en toda la provincia”.

Por su parte, Fernando Lanzone, presidente de la ACM, expresó: "es una edición más que especial, esperamos que todo lo que hemos proyectado se dé. Volver a Paramillos es algo emblemático, que va a quedar en la historia. Estoy muy feliz por este camino recorrido, ya son 11 años trabajando junto al Gobierno, con el subsecretario Chiapetta, y esta será igual o mejor que las anteriores".

Vuelta de Mendoza: diez etapas y presencia internacional

Vuelta de Mendoza
El giro mendocino cumple 50 años de vida y lo festejará con una edición que promete ser memorable.

La edición aniversario de la Vuelta Ciclista de Mendoza contará con un total de diez etapas, que recorrerán distintos puntos estratégicos del territorio provincial, incluyendo el Gran Mendoza, el Valle de Uco, la Zona Este y el Sur mendocino. El trazado combinará etapas de montaña, circuitos urbanos y tramos de alta exigencia deportiva.

Importante participación

La competencia reunirá a equipos de Mendoza, de distintas provincias del país y delegaciones internacionales provenientes de Chile, Perú y Brasil, lo que vuelve a posicionar a la Vuelta Ciclista de Mendoza como una de las pruebas por etapas más importantes y convocantes del ciclismo de ruta argentino, en una edición histórica que celebra medio siglo de trayectoria, esfuerzo y pasión

