Ciclismo: La Vuelta de Mendoza celebra sus 50 años de existencia

El tour más popular del ciclismo argentino, festejará su "Giro de Oro" y se correrá desde el 12 de febrero en 10 etapas por toda la provincia.

La Asociación Ciclista Mendocina presentó el calendario del giro más importante de nuestro país, que comenzará el 12 de febrero próximo con la Presentación y clásico Prólogo.

Como es habitual, serán 10 etapas de alta exigencia deportiva, donde el pelotón enfrentará recorridos técnicos, estrategias de equipo y paisajes únicos, reafirmando el lugar de Mendoza como tierra de grandes desafíos y cuna del ciclismo argentino.

La Vuelta está organizada por la Asociación Ciclista de Mendoza y cuenta con el apoyo del Gobierno de Mendoza. El tradicional tour mendocino celebra medio siglo de trayectoria con etapas que serán memorables.

Etapa por etapa de la Vuelta Jueves 12/02/2026: 18 hs Presentación y Prólogo: 18:00 hs