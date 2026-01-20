20 de enero de 2026 - 21:47

Ciclismo: La Vuelta de Mendoza celebra sus 50 años de existencia

El tour más popular del ciclismo argentino, festejará su "Giro de Oro" y se correrá desde el 12 de febrero en 10 etapas por toda la provincia.

El giro mendocino cumple 50 años de vida y lo festejará con una edición que promete ser memorable.

El giro mendocino cumple 50 años de vida y lo festejará con una edición que promete ser memorable.

La Vuelta más popular del ciclismo argentino, la Vuelta de Mendoza cumple 50 y lo festejará a lo grande con una edició que promete quedar en la historia

La Asociación Ciclista Mendocina presentó el calendario del giro más importante de nuestro país, que comenzará el 12 de febrero próximo con la Presentación y clásico Prólogo.

Vuelta de Mendoza
Como es habitual, serán 10 etapas de alta exigencia deportiva, donde el pelotón enfrentará recorridos técnicos, estrategias de equipo y paisajes únicos, reafirmando el lugar de Mendoza como tierra de grandes desafíos y cuna del ciclismo argentino.

La Vuelta está organizada por la Asociación Ciclista de Mendoza y cuenta con el apoyo del Gobierno de Mendoza. El tradicional tour mendocino celebra medio siglo de trayectoria con etapas que serán memorables.

Vuelta de Mendoza
Etapa por etapa de la Vuelta

Jueves 12/02/2026: 18 hs Presentación y Prólogo: 18:00 hs

Parque San Vicente (Godoy Cruz) (Presentación por equipo)

1° ETAPA: 15.30 viernes 13/02/2026- Junín-Carrizal -Tupungato

2° ETAPA: 14 hs sábado 14/02/2026 -San Rafael-Gral. Alvear-San Rafael

3° ETAPA: 15 hs domingo 15/02/2026- Luján -Las Heras

Villavicencio -Cruz del Paramillo

4° ETAPA: 15.30 hs lunes 16/02/2026 - La Paz -Santa Rosa-San Martín

5° ETAPA: 15.30 hs martes 17/02/2026 - Potrerillos-Maipú

6° ETAPA: 15 hs miércoles 18/02/2026 -Maipú- Godoy Cruz

7° ETAPA: 15 hs jueves 19/02/2026 San Carlos - Tupungato-Tunuyán-El Manzano

8° ETAPA: 15 hs viernes 20/02/2026 - Lavalle -San Martín- Junín

9° ETAPA: 9 hs sábado 21/02/2026- Uspallata-Cristo Redentor

10° ETAPA: 16 hs domingo 22/02/2025 -Casa de Gobierno - Guaymallén

Los trazados están sujetos a modificaciones.

