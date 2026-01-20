Noche de reconciliación para el Real Madrid, con la brillante actuación de Franco Mastantuono

El argentino la rompió en la goleada 6 a 1 ante el Mónaco, por la fecha 7 de la UEFA Champions League.

El dominio del Merengue no estuvo nunca en duda. Fue contundente, jugó mucho mejor y mantuvo el control de la pelota durante gran parte del juego. Recién iban 4 minutos cuando Franco Mastantuono rompió por derecha y conectó con Federico Valderde, para que este le ceda el gol a Kylian Mbappé. Un rato después, el francés anotó el 2 a 0 y tranquilizó definitivamente las cosas.

Gol de Franco Mastantuono en el Real Madrid: Embed ¡¡PRIMER GOL DE MASTANTUONO EN CHAMPIONS!! GRAN JUGADA Y ASISTENCIA DE VINI Y DERECHAZO DE PRIMERA DEL ARGENTINO PARA EL 3-0 DEL REAL MADRID VS. MONACO.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/DRzfmyKnfO — SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2026 Pero la noche todavía tenía guardado algo más para Mastantuono. A los 5' del complemento, Vinicius lo encontró abierto por el carril derecho, y lo asistió para que anotara su primer tanto en la Champions League y en el Bernabéu. La emoción se apoderó del atacante argentino, que lució un look renovado y se ganó el aplauso de los fanáticos en su salida.

Real Madrid no levantó el pie del acelerador, y sobre la recta final obtuvo un par de goles más. Thilo Kehrer marcó en contra de su propia meta, Vinicius Júnior se sumó a la fiesta con su propio grito sagrado, y Jude Bellingham estampó el sexto. En el medio se dio el del honor para el Mónaco, a través de la conquista de Jordan Teze.