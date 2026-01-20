20 de enero de 2026 - 19:14

Noche de reconciliación para el Real Madrid, con la brillante actuación de Franco Mastantuono

El argentino la rompió en la goleada 6 a 1 ante el Mónaco, por la fecha 7 de la UEFA Champions League.

Franco Mastantuono anotó para el triunfo de Real Madrid

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El ex River ingresó en el segundo tiempo y le cambió la cara al partido. 

Mastantuono fue determinante en el segundo tiempo del Real Madrid frente a Levante

Por Redacción Deportes

El dominio del Merengue no estuvo nunca en duda. Fue contundente, jugó mucho mejor y mantuvo el control de la pelota durante gran parte del juego. Recién iban 4 minutos cuando Franco Mastantuono rompió por derecha y conectó con Federico Valderde, para que este le ceda el gol a Kylian Mbappé. Un rato después, el francés anotó el 2 a 0 y tranquilizó definitivamente las cosas.

Gol de Franco Mastantuono en el Real Madrid:

Pero la noche todavía tenía guardado algo más para Mastantuono. A los 5' del complemento, Vinicius lo encontró abierto por el carril derecho, y lo asistió para que anotara su primer tanto en la Champions League y en el Bernabéu. La emoción se apoderó del atacante argentino, que lució un look renovado y se ganó el aplauso de los fanáticos en su salida.

Real Madrid no levantó el pie del acelerador, y sobre la recta final obtuvo un par de goles más. Thilo Kehrer marcó en contra de su propia meta, Vinicius Júnior se sumó a la fiesta con su propio grito sagrado, y Jude Bellingham estampó el sexto. En el medio se dio el del honor para el Mónaco, a través de la conquista de Jordan Teze.

Gran triunfo Blanco, que sirve para cambiar la magra imagen entregada en los últimos tiempos, y para que el entrenador interino Alvaro Arbeloa gane en confianza. Segundos en la tabla de la Champions League (pueden pasarlo este miércoles el Bayern Munich y Atalanta), el futuro comienza a pintar bien.

