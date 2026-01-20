Noche de reconciliación para el Real Madrid, con la brillante actuación de Franco Mastantuono

Real Madrid necesitaba una jornada como la de este martes. Vapuleado por la salida de su entrenador Xabi Alonso, y eliminado de manera bochornosa en la Copa del Rey ante el Albacete, no había más margen de error, y los jugadores lo entendieron. Por ese motivo, cambiaron el chip y vencieron 6 a 1 al Mónaco por la Champions League.
El dominio del Merengue no estuvo nunca en duda. Fue contundente, jugó mucho mejor y mantuvo el control de la pelota durante gran parte del juego. Recién iban 4 minutos cuando Franco Mastantuono rompió por derecha y conectó con Federico Valderde, para que este le ceda el gol a Kylian Mbappé. Un rato después, el francés anotó el 2 a 0 y tranquilizó definitivamente las cosas.
Gol de Franco Mastantuono en el Real Madrid:
Pero la noche todavía tenía guardado algo más para Mastantuono. A los 5' del complemento, Vinicius lo encontró abierto por el carril derecho, y lo asistió para que anotara su primer tanto en la Champions League y en el Bernabéu. La emoción se apoderó del atacante argentino, que lució un look renovado y se ganó el aplauso de los fanáticos en su salida.
Real Madrid no levantó el pie del acelerador, y sobre la recta final obtuvo un par de goles más. Thilo Kehrer marcó en contra de su propia meta, Vinicius Júnior se sumó a la fiesta con su propio grito sagrado, y Jude Bellingham estampó el sexto. En el medio se dio el del honor para el Mónaco, a través de la conquista de Jordan Teze.
Gran triunfo Blanco, que sirve para cambiar la magra imagen entregada en los últimos tiempos, y para que el entrenador interino Alvaro Arbeloa gane en confianza. Segundos en la tabla de la Champions League (pueden pasarlo este miércoles el Bayern Munich y Atalanta), el futuro comienza a pintar bien.