Clima caliente para el Real Madrid: desde los silbidos hasta el llanto de Vinicius Jr

En un ambiente cargado de silbidos y desaprobación, el Real Madrid vivió una jornada difícil que reflejó el descontento de la hinchada.

El Real Madrid vivió una tarde de emociones encontradas en el Santiago Bernabéu, donde el ambiente entre la afición y el plantel estuvo marcado por el descontento de parte de los hinchas, que expresaron su frustración con silbidos y abucheos durante gran parte del encuentro.

La reacción de la grada se produjo en un contexto de resultados irregulares para el equipo, que en los últimos días también sufrió derrotas que frustraron a los seguidores, como la de la Copa del Rey, lo que provocó una respuesta vocal directa desde las tribunas hacia jugadores y dirigentes.

image La gente no perdonó a ningún jugador del Real Madrid Los silbidos se escucharon de manera persistente cada vez que varios futbolistas tocaban la pelota, algo que intensificó la presión sobre el plantel en un estadio que suele exigir performances de alto nivel.

En medio de ese clima tenso, algunos jugadores vivieron momentos sensibles, el extremo Vinicius Jr recibió señales sonoras de desaprobación por parte de una parte del público, lo que impactó emocionalmente y se convirtió en uno de los focos del clima en las gradas.

Embed Vinicius Jr no pudo contener el llanto cuando escuchó que los hinchas del Real Madrid chiflaban su nombre al dar las alineaciones.



Durante el partido, la gente reaccionó de la misma manera cada vez que tocaba la pelota. ¿Relación rota?pic.twitter.com/3Mf7jWoJJi — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 17, 2026 Frente a este panorama, el cuerpo técnico intentó mantener el foco en el aspecto competitivo y respondió con cambios tanto en el desarrollo del partido como en las decisiones de campo, intentando contrarrestar una presión que quedó evidenciada en el comportamiento de parte de la fanaticada. Estás decisiones llevaron al Real Madrid a ganarle 2 a 0 al Levante con goles de Mbappe y Raúl Asencio.