Clima caliente para el Real Madrid: desde los silbidos hasta el llanto de Vinicius Jr

El Real Madrid vivió una tarde de emociones encontradas en el Santiago Bernabéu, donde el ambiente entre la afición y el plantel estuvo marcado por el descontento de parte de los hinchas, que expresaron su frustración con silbidos y abucheos durante gran parte del encuentro.
La gente no perdonó a ningún jugador del Real Madrid
Los silbidos se escucharon de manera persistente cada vez que varios futbolistas tocaban la pelota, algo que intensificó la presión sobre el plantel en un estadio que suele exigir performances de alto nivel.
En medio de ese clima tenso, algunos jugadores vivieron momentos sensibles, el extremo Vinicius Jr recibió señales sonoras de desaprobación por parte de una parte del público, lo que impactó emocionalmente y se convirtió en uno de los focos del clima en las gradas.
Embed
Vinicius Jr no pudo contener el llanto cuando escuchó que los hinchas del Real Madrid chiflaban su nombre al dar las alineaciones.
Durante el partido, la gente reaccionó de la misma manera cada vez que tocaba la pelota. ¿Relación rota?pic.twitter.com/3Mf7jWoJJi
Frente a este panorama, el cuerpo técnico intentó mantener el foco en el aspecto competitivo y respondió con cambios tanto en el desarrollo del partido como en las decisiones de campo, intentando contrarrestar una presión que quedó evidenciada en el comportamiento de parte de la fanaticada. Estás decisiones llevaron al Real Madrid a ganarle 2 a 0 al Levante con goles de Mbappe y Raúl Asencio.
El clima vivido en el Bernabéu dejó una señal clara del nivel de exigencia que rodea al Real Madrid, incluso en momentos adversos. Con el calendario avanzando y desafíos importantes por delante, el equipo deberá recuperar resultados y funcionamiento para reencontrarse con su gente y transformar los silbidos en respaldo dentro de un estadio que no perdona la irregularidad.