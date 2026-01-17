17 de enero de 2026 - 17:39

Clima caliente para el Real Madrid: desde los silbidos hasta el llanto de Vinicius Jr

En un ambiente cargado de silbidos y desaprobación, el Real Madrid vivió una jornada difícil que reflejó el descontento de la hinchada.

La afición del Real Madrid muy enojada con los jugadores.

La afición del Real Madrid muy enojada con los jugadores.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Real Madrid vivió una tarde de emociones encontradas en el Santiago Bernabéu, donde el ambiente entre la afición y el plantel estuvo marcado por el descontento de parte de los hinchas, que expresaron su frustración con silbidos y abucheos durante gran parte del encuentro.

Leé además

El ex River ingresó en el segundo tiempo y le cambió la cara al partido. 

Mastantuono fue determinante en el segundo tiempo del Real Madrid frente a Levante

Por Redacción Deportes
batacazo: albacete elimino al real madrid a pesar del gol de franco mastantuono

Batacazo: Albacete eliminó al Real Madrid a pesar del gol de Franco Mastantuono

Por Redacción Deportes
image

La gente no perdonó a ningún jugador del Real Madrid

Los silbidos se escucharon de manera persistente cada vez que varios futbolistas tocaban la pelota, algo que intensificó la presión sobre el plantel en un estadio que suele exigir performances de alto nivel.

En medio de ese clima tenso, algunos jugadores vivieron momentos sensibles, el extremo Vinicius Jr recibió señales sonoras de desaprobación por parte de una parte del público, lo que impactó emocionalmente y se convirtió en uno de los focos del clima en las gradas.

Embed

Frente a este panorama, el cuerpo técnico intentó mantener el foco en el aspecto competitivo y respondió con cambios tanto en el desarrollo del partido como en las decisiones de campo, intentando contrarrestar una presión que quedó evidenciada en el comportamiento de parte de la fanaticada. Estás decisiones llevaron al Real Madrid a ganarle 2 a 0 al Levante con goles de Mbappe y Raúl Asencio.

El clima vivido en el Bernabéu dejó una señal clara del nivel de exigencia que rodea al Real Madrid, incluso en momentos adversos. Con el calendario avanzando y desafíos importantes por delante, el equipo deberá recuperar resultados y funcionamiento para reencontrarse con su gente y transformar los silbidos en respaldo dentro de un estadio que no perdona la irregularidad.

image
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

final abrupto: real madrid despidio a xabi alonso tras la derrota en la supercopa contra barcelona

Final abrupto: Real Madrid despidió a Xabi Alonso tras la derrota en la Supercopa contra Barcelona

Por Redacción Deportes
Barcelona se quedó con el clásico por la final de la Supercopa.

Barcelona conquistó la Supercopa de España al vencer al Real Madrid en un clásico vibrante

Por Redacción Deportes
El oriundo de azul, apenas disputó minutos esta temporada con el Merengue.

Sin sumar demasiados minutos en el Real Madrid, Franco Mastantuono la tiene difícil para el Mundial 2026

Por Redacción Deportes
Tenis. Tomás Machac se alzó con la copa en el torneo abierto de Adelaida en Australia

Machac se consagró campeón en el ATP 250 de tenis en Adelaida

Por Gonzalo Tapia