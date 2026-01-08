Sin sumar demasiados minutos en el Real Madrid, Franco Mastantuono la tiene difícil para el Mundial 2026

Con la máxima cita futbolística a la vuelta de la esquina, los jugadores van afinando detalles para llegar óptimos y Franco Mastantuono no es la excepción.

La llegada de la joven promesa argentina al Real Madrid, Franco Mastantuono, no está a la altura de las expectativas del jugador, sobre todo porque el Mundial 2026 está más cerca de lo esperado y el nacido en Azul no está teniendo los minutos que buscaba, por lo que corre desde atrás en la consideración de Lionel Scaloni.

El DT español, Xabi Alonso, destaca la competitividad y la personalidad del 30 merengue, pero su presente se ha visto interrumpido entre lesiones y falta de continuidad. Su futuro, hasta hace poco, se veía cuestionado en la Casa Blanca, aunque el club español aseguró su continuidad al desprenderse a préstamo del extremo brasileño Endrick.

image Mastantuono junto a su DT, Xabi Alonso. Gentileza Mundial 2026, el gran objetivo de Franco Mastantuono En el inicio del año mundialista, Lionel Scaloni tiene ciertos puestos cubiertos de cara al Mundial 2026, y si bien el mediocampo y el ataque necesitan recambios, también es cierto que hay muchos jugadores a la espera de una oportunidad. Thiago Almada, Matías Soulé, Alejandro Garnacho y el destacado de esta posición, Nico Paz, figura de la Serie A, son algunos de los ejemplos con los que Mastantuono deberá competir en los meses restantes para ingresar en la lista definitiva de la Selección Argentina.

Nico Paz, mencionado anteriormente, es un caso especial, ya que el joven de nacionalidad argentina es la referencia en ataque del Como italiano y el número 10 para su entrenador, Cesc Fàbregas. A día de hoy, el ex River le sacaría ventaja debido a su mayor rodaje, ya que la falta de continuidad en el fútbol español juega en contra del futbolista. Cabe mencionar que este año,Nico Paz acompañará a Franco Mastantuono, ya que deberá volver al club dueño de su pase, el Real Madrid, donde compartirán vestuario.

image El joven jugador del Real Madrid quiere estar en el Mundial 2026. Gentileza El gran desafío del Real Madrid El Real Madrid considera al argentino una pieza fundamental de su proyecto, en contraposición a lo que se especulaba sobre su futuro. Los rumores surgieron por la falta de adaptación al fútbol europeo del joven argentino, quien en 15 partidos registró un gol y una asistencia, números que para los aficionados del club español resultan escasos, aunque se espera que con el tiempo logre mayor peso estadístico.