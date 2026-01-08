Ander Herrera se gana un lugar de titular en Boca y obliga a mover fichas en el esquema de Úbeda

Luego de su renovación con Boca , el mediocampista español comenzó la pretemporada en óptimas condiciones físicas y se perfila como uno de los titulares para el arranque de la temporada 2026 , según lo observado durante los entrenamientos en el predio de Ezeiza.

Su estado y rendimiento ponen al experimentado volante en consideración de Claudio Úbeda para integrar la formación inicial de cara a las competiciones oficiales que se avecinan para el "Xeneize".

Después de un 2025 marcado por irregularidades y lesiones, Herrera mostró una notable mejoría física en la puesta a punto de este año , algo que ha llamado la atención del cuerpo técnico. E ste escenario abre la posibilidad de un replanteo táctico en el esquema de juego habitual del equipo.

Lo cierto es que el Vasco participa de los entrenamientos más exigentes a la par del grupo . Con este factor fundamental de cara al inicio de las competiciones oficiales, hay grandes posibilidades de que el director técnico cambie el armado táctico de pensando en el futuro. Vale resaltar que durante 2025 Ander prácticamente no sumó titularidades, pero eso podría ser distinto ahora.

Debido al pleno estado físico que demuestra desde hace una semana , la presencia del español haría que Úbeda cambie a un 4-4-2 pero con Exequiel Zeballos de delantero . Dejando la banda izquierda como suele ser prácticamente desde su debut en Primera División, el Changuito ocuparía el frente de ataque con absoluta libertad para moverse y asociarse con sus compañeros.

Así, Boca sumaría a Herrera como volante y resignaría de un atacante de área, para agregar al oriundo de Santiago del Estero como dupla ofensiva. De esta manera, el europeo se incorporaría a la mitad de la cancha que encabeza Leandro Paredes con el objetivo de consolidar de una vez la dupla de elite que tiene dentro del plantel pero casi no pudo aprovechar dentro del campo de juego.

image

Si bien todavía restan poco más de dos semanas para el inicio del Torneo Apertura 2026, el DT empieza a sacar conclusiones de la pretemporada y los próximos días serían claves para definir cómo será su equipo ideal. Además, en las próximas horas se hará una práctica de fútbol formal contra la Reserva, en la que Úbeda tomará cartas en el asunto y serán las claves para arrancar el año.

Vale recordar que el "Xeneize" debuta contra Deportivo Riestra de local el domingo 25 de enero en La Bombonera a las 18.30hs