Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima tienen fecha y hora para su estreno en el Apertura 2026

El "Lobo mendocino" abrirá su participación como visitante frente a Central Córdoba de Santiago del Estero el jueves 22 de enero a las 22.15 hs. Será uno de los partidos que integran el arranque del torneo y marcará el regreso de Gimnasia y Esgrima a la competencia tras su ascenso.
Por su parte, la "Lepra" de Mendoza debutará como local en el estadio Bautista Gargantini el viernes 23 de enero, también a las 22.15 hs, cuando reciba a Atlético Tucumán en lo que será su primer desafío del Apertura.
El equipo quiere comenzar con el pie derecho en esta etapa del Torneo y soñar con hacer una más que aceptable fase de grupos en Copa Libertadores 2026.
Los duelos destacados de la primera fecha de la Liga Profesional
Con los días y horarios confirmados, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima ya pueden enfocarse en los detalles finales de su preparación. La expectativa crece entre los hinchas, que esperan con ansias el debut de sus equipos y confían en que el arranque del Apertura 2026 marque un camino prometedor en busca de puntos clave y un buen rendimiento desde el primer partido.