5 de enero de 2026 - 18:43

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima tienen fecha y hora para su estreno en el Apertura 2026

La Liga Profesional confirmó el calendario del Torneo Apertura 2026 y ya se sabe cuando debutarán Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima.

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Mendoza ya conocen toda la información para su debut.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El "Lobo mendocino" abrirá su participación como visitante frente a Central Córdoba de Santiago del Estero el jueves 22 de enero a las 22.15 hs. Será uno de los partidos que integran el arranque del torneo y marcará el regreso de Gimnasia y Esgrima a la competencia tras su ascenso.

image

Por su parte, la "Lepra" de Mendoza debutará como local en el estadio Bautista Gargantini el viernes 23 de enero, también a las 22.15 hs, cuando reciba a Atlético Tucumán en lo que será su primer desafío del Apertura.

El equipo quiere comenzar con el pie derecho en esta etapa del Torneo y soñar con hacer una más que aceptable fase de grupos en Copa Libertadores 2026.

image

Los duelos destacados de la primera fecha de la Liga Profesional

Además de estos encuentros, la programación de la primera fecha incluye otros duelos destacados como River Plate visitando a Barracas Central el sábado y Boca Juniors recibiendo a Deportivo Riestra el domingo.

Con los días y horarios confirmados, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima ya pueden enfocarse en los detalles finales de su preparación. La expectativa crece entre los hinchas, que esperan con ansias el debut de sus equipos y confían en que el arranque del Apertura 2026 marque un camino prometedor en busca de puntos clave y un buen rendimiento desde el primer partido.

image
