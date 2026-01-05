Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima tienen fecha y hora para su estreno en el Apertura 2026

Con el cronograma oficial de la primera fecha del Torneo Apertura 2026 ya definido por la Liga Profesional , los hinchas de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima saben cuándo comenzará la cuenta regresiva para el inicio de sus campañas en el certamen.

El " Lobo mendocino" abrirá su participación como visitante frente a Central Córdoba de Santiago del Estero el jueves 22 de enero a las 22.15 hs . Será uno de los partidos que integran el arranque del torneo y marcará el regreso de Gimnasia y Esgrima a la competencia tras su ascenso.

Por su parte, la " Lepra" de Mendoza debutará como local en el estadio Bautista Gargantini el viernes 23 de enero, también a las 22.15 hs , cuando reciba a Atlético Tucumán en lo que será su primer desafío del Apertura.

El equipo quiere comenzar con el pie derecho en esta etapa del Torneo y soñar con hacer una más que aceptable fase de grupos en Copa Libertadores 2026.

Los duelos destacados de la primera fecha de la Liga Profesional

Además de estos encuentros, la programación de la primera fecha incluye otros duelos destacados como River Plate visitando a Barracas Central el sábado y Boca Juniors recibiendo a Deportivo Riestra el domingo.

Con los días y horarios confirmados, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima ya pueden enfocarse en los detalles finales de su preparación. La expectativa crece entre los hinchas, que esperan con ansias el debut de sus equipos y confían en que el arranque del Apertura 2026 marque un camino prometedor en busca de puntos clave y un buen rendimiento desde el primer partido.