Boca anunció dos partidos amistosos internacionales y una ventaja especial para sus socios

Con rivales de peso y una medida pensada para sus hinchas, Boca ya tiene listos los amistosos que marcarán el cierre de la pretemporada bajo el mando de Úbeda.

Boca ya tiene definidos los ensayos de pretemporada que disputará antes del arranque formal de la temporada 2026, en un contexto donde el plantel continúa con la puesta a punto física en el predio de Ezeiza bajo la conducción técnica de Claudio Úbeda.

La dirigencia cerró la agenda con duelos de alto perfil frente a clubes de Sudamérica, en preparación para la triple competencia que afrontará este año, siendo la principal apuntada, la Copa Libertadores.

image Contra que equipos se medirá Boca en esta nueva iniciativa El primero de esos encuentros se jugará el 14 de enero en La Bombonera, cuando el "Xeneize" reciba al conjunto colombiano "Millonarios". Para este compromiso, el club dispuso una medida destinada a beneficiar a los socios adherentes, quienes tendrán prioridad para acceder al 50 % de las entradas populares, una iniciativa pensada para facilitar el ingreso a quienes suelen tener mayores dificultades para conseguir ubicación en el estadio.

Cuatro días más tarde, el equipo viajará a San Nicolás, donde enfrentará al histórico Nacional de Montevideo en otro amistoso que completará la fase de preparación. Estos dos compromisos servirán para afinar detalles futbolísticos y evaluar variantes tácticas antes del inicio de las competencias oficiales.

1000x665 (17) El debut oficial de Boca en el Torneo Apertura está programado para el fin de semana del 25 de enero en La Bombonera, cuando reciba a Deportivo Riestra. Estos amistosos serán tomados como ensayos importantes para ajustar el rendimiento colectivo de cara a ese primer desafío del año.