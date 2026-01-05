Se conoció la pésima noticia que sacude al Boca y que preocupa a Riquelme

En el retorno a la actividad, Boca, quedó sin uno de sus principales capitanes y Úbeda tomó su postura frente a la situación.

Boca volvió a sus entrenamientos y se prepara para el 2026, que llega de lleno con desafíos para el Xeneize, donde disputará la Copa Libertadores. El armado del plantel y la pretemporada son fundamentales para encarar el año y, en este momento, el club presidido por Riquelme recibió la baja de un ídolo, Edinson Cavani.

El uruguayo comenzó a entrenarse de manera diferenciada debido a una lesión lumbar que le impide realizar sus trabajos con normalidad. En la pretemporada anterior había concluido de esta misma manera. Ante tal situación, el DT de Boca, Claudio Úbeda, respetó que Cavani se entrene de esta forma, ya que buscará la mejor versión del goleador y sin la aparición de lesiones en el corto o medio plazo.

image El delantero uruguayo se entrena diferenciado. Gentileza. La lesión que se repite en Cavani El recuerdo de esta lesión lleva a maltraer a los hinchas del conjunto Xeneize, puesto que el año pasado se perdió la ida contra Alianza Lima en la serie que definiría si entraba a la Copa Libertadores 2025. Finalmente, Boca quedó eliminado y el delantero fue el centro de las críticas debido a su ausencia y desempeño en el partido de vuelta. La realidad es otra a día de hoy, por lo que Cavani no estaría comprometido con ningún partido por venir en el calendario.

A fines de este mes se dará inicio al Apertura 2026 y antes habrá amistosos. Se estima que el atacante uruguayo llegue sin problemas a sus primeros compromisos con la casaca de Boca en este nuevo año. Cabe mencionar que Edi podría quedarse solo en este mismo mercado de pases en la ofensiva del conjunto de la Ribera, ya que Miguel Merentiel quiere marcharse porque siente que su etapa en el club terminó y Milton Giménez es seguido por varios clubes del fútbol argentino, entre ellos Racing Club.

image Milton Giménez y Miguel Merentiel se marcharían del Xeneize. Gentileza. El delantero está muy lejos de lo que supo ser en Boca Lejos del nivel que supo tener en su llegada, durante 2025 Edinson Cavani disputó 20 encuentros entre todas las competencias con la camiseta azul y oro, sumando apenas 3 goles y 2 asistencias. Este año es fundamental para el delantero para ver cómo se sigue acentuando en la élite del fútbol profesional, a sus 38 años, cuando hace unos meses se rumoreaba el retiro.