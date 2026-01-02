Jugará el Mundial 2026 y expresó su deseo más grande "Me muero por jugar en Boca"

El jugador con una extensa carrera en Europa, disputará el Mundial 2026 y confirmó que habló con Riquelme para jugar en Boca.

El Mundial 2026 se aproxima y muchos jugadores se preparan para ello moviéndose a otros equipos. Con el año recién comenzado, Lucas Torreira, jugador de la selección uruguaya y del Galatasaray turco, manifestó sus ganas de ponerse la camiseta de Boca, club que ya tantea la situación del jugador de cara al próximo mercado de pases, donde quedará libre.

El uruguayo declaró por primera vez su intención de llegar al equipo argentino en el año 2021, argumentando que dejaría Europa para cumplir su sueño. A partir de ese momento, el mediocampista fue vinculado a Boca en todos los mercados de pases y en el actual no fue la excepción, ya que su contrato en Turquía vence en junio de este año y desde este momento puede firmar un precontrato con cualquier club.

image Lucas Torreira con la camiseta de Boca. Gentileza. La carrera de Lucas Torreira en el viejo continente El mediocampista del país vecino ha sumado más de 400 partidos con 25 goles y 20 asistencias, siendo volante central, desde 2014, cuando debutó profesionalmente en el Pescara italiano. Luego pasó a la Sampdoria, donde destacó mucho más y eso hizo que el Arsenal inglés lo comprara. Finalmente, volvió a Italia para jugar en la Fiorentina a préstamo y nunca más recuperó el nivel que una vez tuvo, pero se lo considera un jugador muy cumplidor y aguerrido. Cabe destacar que también jugó en el Atlético de Madrid y, posteriormente, arribó al país bicontinental, Turquía.

El jugador, pese a no haber disputado partidos oficiales en América a nivel clubes, dejó en claro sus deseos de jugar en Argentina y, sobre todo, vistiendo la camiseta de Boca, equipo que miraba desde muy chico. Además, afirmó que ya mantuvo conversaciones con Juan Román Riquelme "Hace poco tiempo hablé con él, tuvimos una charla muy linda, muy importante."

image El mediocampista ya recibió un regalo de Juan Román Riquelme. Gentileza La llegada del jugador a Boca depende del Manchester United Así es, el Galatasaray turco busca contar con otro mediocampista uruguayo, Manuel Ugarte, jugador de los Red Devils, que busca más rodaje y saldría del elenco inglés. Lucas Torreira es tenido en cuenta y es una pieza clave en el Galatasaray, la llegada de su compatriota Ugarte facilitaría que el club turco deje salir al exjugador del Arsenal.