Lionel Scaloni ya tiene a sus 18 intocables: los 37 nombres que pelean por 8 lugares para el Mundial 2026

A falta de 6 meses para el Mundial 2026, conocé quiénes ya tienen su lugar y los 37 cracks que pelean por entrar.

Entre los jugadores que pelean por un cupo para la lista del Mundial 2026 están: Facundo Medina, Alejandro Garnacho, el Colo Barco y Nico Paz.

El 2026 ya está acá y la cuenta regresiva para el Mundial de Norteamérica no da respiro. Con solo 162 días para el inicio de la gran cita, Lionel Scaloni ya empezó a "limpiar" la lista de citados para defender la corona.

El DT campeón del mundo tiene el panorama muy claro: hay 18 futbolistas que ya tienen el pasaje asegurado, siempre y cuando no medie una lesión de último momento. Sin embargo, el reglamento de la FIFA permite 26 nombres, lo que deja todavía 8 cupos en el aire que se definirán en los próximos meses.

Entre los "privilegiados" que ya tienen su boleto picado aparecen históricos como Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, junto a figuras indiscutidas como el Dibu Martínez, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Selección Argentina - Lionel Scaloni Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina Una carnicería por los 8 lugares vacantes Para esos 8 boletos restantes, existe una lista de 37 jugadores que están dejando la vida en sus clubes para cautivar al entrenador. En el arco, por ejemplo, Walter Benítez y Juan Musso pelean contra el gran presente de Facundo Cambeses en Racing.

La defensa es otro sector en disputa. Mientras Gonzalo Montiel busca revalidar su lugar por derecha, por la banda izquierda la lucha es feroz entre el "Huevo" Acuña, Valentín Barco y el juvenil Julio Soler.