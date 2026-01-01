1 de enero de 2026 - 08:10

Lionel Scaloni ya tiene a sus 18 intocables: los 37 nombres que pelean por 8 lugares para el Mundial 2026

A falta de 6 meses para el Mundial 2026, conocé quiénes ya tienen su lugar y los 37 cracks que pelean por entrar.

Entre los jugadores que pelean por un cupo para la lista del Mundial 2026 están: Facundo Medina, Alejandro Garnacho, el Colo Barco y Nico Paz.

Entre los jugadores que pelean por un cupo para la lista del Mundial 2026 están: Facundo Medina, Alejandro Garnacho, el Colo Barco y Nico Paz.

Foto:

Por Nicolás Salas

El 2026 ya está acá y la cuenta regresiva para el Mundial de Norteamérica no da respiro. Con solo 162 días para el inicio de la gran cita, Lionel Scaloni ya empezó a "limpiar" la lista de citados para defender la corona.

Leé además

Tras el grave accidente en El Carrizal, el piloto mendocino Juan Cruz Yacopini fue operado este martes. 

Operaron con éxito al piloto mendocino Juan Cruz Yacopini

Por Juan Azor
Godoy Cruz ya celebra la llegada de su segundo refuerzo: Francisco Gerometta. 

Godoy Cruz sigue sumando refuerzos: conocé de quien se trata

Por Redacción Deportes

El DT campeón del mundo tiene el panorama muy claro: hay 18 futbolistas que ya tienen el pasaje asegurado, siempre y cuando no medie una lesión de último momento. Sin embargo, el reglamento de la FIFA permite 26 nombres, lo que deja todavía 8 cupos en el aire que se definirán en los próximos meses.

Entre los "privilegiados" que ya tienen su boleto picado aparecen históricos como Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, junto a figuras indiscutidas como el Dibu Martínez, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Selección Argentina - Lionel Scaloni
Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Una carnicería por los 8 lugares vacantes

Para esos 8 boletos restantes, existe una lista de 37 jugadores que están dejando la vida en sus clubes para cautivar al entrenador. En el arco, por ejemplo, Walter Benítez y Juan Musso pelean contra el gran presente de Facundo Cambeses en Racing.

La defensa es otro sector en disputa. Mientras Gonzalo Montiel busca revalidar su lugar por derecha, por la banda izquierda la lucha es feroz entre el "Huevo" Acuña, Valentín Barco y el juvenil Julio Soler.

El mediocampo y el ataque presentan los dilemas más grandes. Joyas como Nico Paz, Alejandro Garnacho y Paulo Dybala todavía no tienen su lugar asegurado y compiten contra nuevas apariciones como Franco Mastantuono y el "Diablito" Echeverri.

Nico Paz
Nico Paz, el MVP de la tarde italiana en la Serie A

Nico Paz, el MVP de la tarde italiana en la Serie A

Scaloni fue tajante: priorizará a quienes tengan continuidad y minutos en sus equipos. Con la Finalissima contra España en el horizonte y el debut mundialista el 11 de junio, la "carnicería" por entrar en la lista final de 26 ya comenzó.

La lista de 55 jugadores que tiene en mente Scaloni para el Mundial 2026

ARQUEROS

  • Emiliano Martínez – asegurado
  • Gerónimo Rulli – asegurado
  • Walter Benítez
  • Juan Musso
  • Facundo Cambeses

DEFENSORES CENTRALES

  • Cristian Romero – asegurado
  • Nicolás Otamendi – asegurado
  • Lisandro Martínez – asegurado
  • Leonardo Balerdi – asegurado
  • Marcos Senesi
  • Lautaro Rivero
  • Juan Foyth
  • Facundo Medina
  • Valentín Gómez
  • Aaron Anselmino

LATERALES DERECHOS

  • Nahuel Molina – asegurado
  • Gonzalo Montiel
  • Kevin Mac Allister

LATERALES IZQUIERDOS

  • Nicolás Tagliafico – asegurado
  • Valentín Barco
  • Marcos Acuña
  • Julio Soler

VOLANTES

  • Enzo Fernández – asegurado
  • Leandro Paredes – asegurado
  • Alexis Mac Allister – asegurado
  • Rodrigo De Paul – asegurado
  • Thiago Almada – asegurado
  • Nico Paz
  • Valentín Carboni
  • Aníbal Moreno
  • Máximo Perrone
  • Emiliano Buendía
  • Giovani Lo Celso
  • Exequiel Palacios
  • Alan Varela
  • Equi Fernández
  • Nicolás Domínguez
  • Enzo Barrenechea

EXTREMOS/SEGUNDA PUNTA

  • Lionel Messi – asegurado
  • Nicolás González – asegurado
  • Giuliano Simeone – asegurado
  • Franco Mastantuono
  • Paulo Dybala
  • Alejandro Garnacho
  • Claudio Echeverri
  • Benjamín Domínguez
  • Matías Soulé
  • Facundo Buonanotte
  • Gianluca Prestianni

DELANTEROS

  • Julián Álvarez – asegurado
  • Lautaro Martínez – asegurado
  • Flaco López
  • Joaquín Panichelli
  • Valentín Castellanos
  • Santiago Castro
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Boca sumará cuatro juveniles a la pretemporada.

Boca Predio: las 4 joyas que suben a Primera y el ranking mundial que ilusiona a todo el Xeneize

Por Nicolás Salas
fin a la patria potestad: la fuerte sancion que prepara afa para los juveniles que abandonen el pais

Fin a la "patria potestad": la fuerte sanción que prepara AFA para los juveniles que abandonen el país

Por Redacción Deportes
La Selección Argentina dice presente en el ranking de IFFHS

Los referentes de la Selección Argentina pierden terreno en la medición de la IFFHS

Por Redacción Deportes
sufre lionel scaloni: una pieza importante dentro de afa se ira a fin de ano

Sufre Lionel Scaloni: una pieza importante dentro de AFA se irá a fin de año

Por Redacción Deportes