Lionel Messi volvió al gol con la Selección Argentina, y alcanzó dos nuevos récords

Lionel Messi volvió a vestir la camiseta de la Selección Argentina ante Islandia, dejando en claro que está listo para disputar el Mundial 2026. Con esta participación, además, alcanzó dos récords difíciles de igualar. Una función más del máximo embajador del fútbol argentino.

Sorpresa: la Selección Argentina ya tiene elegido al reemplazante de Balerdi y no es un central

Memorable: La Selección Argentina rompió un récord de asistencia de la era Scaloni en el Mundial 2026

A una semana del primer partido de la Copa del Mundo, el elenco Albiceleste contó con una excelente noticia. En el marco del encuentro preparatorio frente a Islandia, el diez y capitán del cuadro nacional retornó al campo de juego , y con él volvió la alegría y la ilusión.

Cabe destacar que el genio atravesó varias semanas de rehabilitación física tras su lesión con el Inter Miami en el mes de mayo. Si bien había recibido el alta antes del choque con Honduras, de manera conjunta con el cuerpo técnico decidió esperar algunos días más para no forzar nada.

Así, con su vuelta a los campos de juego, Lionel Scaloni recupera a su soldado más importante pensando en la fase de grupos.

¡GOL, CAPITÁN! ⚽ A los 26' del segundo tiempo, Lionel Messi anotó de penal el 2-0 de #Argentina ante #Islandia tras la falta de Elías Ólafsson sobre Lautaro Martínez. pic.twitter.com/Vy4MQc4vJA

En su regreso a los campos de juego, Lionel Messi rompió un récord impresionante, de los que demuestran su enorme e interminable vigencia con la camiseta de la Selección Argentina.

Con su grito desde los doce pasos ante Islandia, el astro se convirtió en el jugador de mayor edad en convertir con la Albiceleste. A sus 38 años, 11 meses y 14 días, dejó atrás a Ángel Labruna.

En cuanto a la cantidad de gritos, Messi también es el máximo anotador de la historia del elenco nacional, con 119 goles.

El récord de Lionel Messi con la Selección Argentina: alcanzó los 200 partidos

Lionel Messi se recupera de una lesión en la previa del Mundial 2026 200 veces Lionel Messi. Una historia repleta de capítulos para el recuerdo

El duelo ante Islandia sirvió también para que el capitán alcance una cifra muy difícil de alcanzar para cualquier mortal: llegó a su partido número 200 con el elenco mayor nacional, entre amistosos y presentaciones oficiales. Un ejemplo de vigencia absoluta.

De los 200 encuentros disputados, se destacan 72 por Eliminatorias Sudamericanas, 60 amistosos, 39 por Copa América, 26 por Copas del Mundo y 1 por la Finalissima. Una de las participaciones es el clásico ante Brasil por Eliminatorias en 2021 que fue suspendido por autoridades cariocas y quedó en un vacío legal en cuanto a su validez.

En cuanto a los jugadores que se ubican por detrás del diez, se destacan Javier Mascherano (147 partidos), Ángel Di María (145 jugadores), y Javier Zanetti (143).