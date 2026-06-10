10 de junio de 2026 - 00:10

Lionel Messi volvió al gol con la Selección Argentina, y alcanzó dos nuevos récords

El diez retornó a los campos de juego tras varias semanas de entrenamiento diferenciado, y despejó dudas de cara al Mundial 2026.

Lionel Messi volvió al gol con la Selección Argentina, y alcanzó dos nuevos récords

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Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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El partido ante Honduras disputado en los Estados Unidos donde los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron por 2 a 0, se registró una concurrencia histórica de 91.102 aficionados en las tribunas del Kyle Field de Texas. 

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A una semana del primer partido de la Copa del Mundo, el elenco Albiceleste contó con una excelente noticia. En el marco del encuentro preparatorio frente a Islandia, el diez y capitán del cuadro nacional retornó al campo de juego, y con él volvió la alegría y la ilusión.

Cabe destacar que el genio atravesó varias semanas de rehabilitación física tras su lesión con el Inter Miami en el mes de mayo. Si bien había recibido el alta antes del choque con Honduras, de manera conjunta con el cuerpo técnico decidió esperar algunos días más para no forzar nada.

Así, con su vuelta a los campos de juego, Lionel Scaloni recupera a su soldado más importante pensando en la fase de grupos.

Messi, el más longevo en convertir con la Albiceleste:

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En su regreso a los campos de juego, Lionel Messi rompió un récord impresionante, de los que demuestran su enorme e interminable vigencia con la camiseta de la Selección Argentina.

Con su grito desde los doce pasos ante Islandia, el astro se convirtió en el jugador de mayor edad en convertir con la Albiceleste. A sus 38 años, 11 meses y 14 días, dejó atrás a Ángel Labruna.

En cuanto a la cantidad de gritos, Messi también es el máximo anotador de la historia del elenco nacional, con 119 goles.

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El duelo ante Islandia sirvió también para que el capitán alcance una cifra muy difícil de alcanzar para cualquier mortal: llegó a su partido número 200 con el elenco mayor nacional, entre amistosos y presentaciones oficiales. Un ejemplo de vigencia absoluta.

De los 200 encuentros disputados, se destacan 72 por Eliminatorias Sudamericanas, 60 amistosos, 39 por Copa América, 26 por Copas del Mundo y 1 por la Finalissima. Una de las participaciones es el clásico ante Brasil por Eliminatorias en 2021 que fue suspendido por autoridades cariocas y quedó en un vacío legal en cuanto a su validez.

En cuanto a los jugadores que se ubican por detrás del diez, se destacan Javier Mascherano (147 partidos), Ángel Di María (145 jugadores), y Javier Zanetti (143).

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