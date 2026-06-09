9 de junio de 2026 - 21:12

Entre Messi, Pelé y Maradona: el ranking de Mbappé que reabre el debate eterno

El capitán de Francia ordenó a seis leyendas mundialistas en una dinámica que volvió a encender la discusión sobre los mejores de la historia.

Mbappé, la figura del fútbol de Francia, armó su lista histórica y dejó una pregunta abierta: ¿quién es el mejor?

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Los Andes | Redacción Deportes
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El atacante, campeón del mundo en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, desconocía previamente la lista completa de nombres que iba a recibir durante la entrevista, lo que derivó en una serie de respuestas espontáneas y justificadas en tiempo real.

Platini, el punto de partida del debate

El histórico mediocampista francés fue ubicado en el quinto puesto. El primer nombre en aparecer fue el de Michel Platini. Mbappé lo reconoció como uno de los grandes de la historia de Francia, destacando su consagración en la Eurocopa 1984 y su impacto en los Mundiales que disputó. Sin embargo, en el ranking final lo colocó en el quinto lugar, generando uno de los primeros momentos de discusión del juego.

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Zidane
Zizou (Zinedine Zidane) hist&oacute;rica gloria del f&uacute;tbol de Francia campe&oacute;n del Mundo 1998, uno de los preferido de Mbapp&eacute;.

Zizou (Zinedine Zidane) histórica gloria del fútbol de Francia campeón del Mundo 1998, uno de los preferido de Mbappé.

Maradona y Zidane, entre la admiración y la dificultad de elegir

Dos íconos mundiales ubicados en el podio medio del listado

El siguiente en ser mencionado fue Diego Maradona. El actual jugador del Real Madrid lo posicionó en el tercer puesto, entre risas y reconociendo la dificultad de la elección. Luego llegó el turno de Zinedine Zidane, figura clave en la conquista de Francia 1998. Mbappé expresó su admiración por el ex mediocampista, aunque finalmente lo ubicó en el cuarto lugar.

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O rei. Es un &iacute;cono para el goleador franc&eacute;s y lo tiene en la c&uacute;spide.&nbsp;

O rei. Es un ícono para el goleador francés y lo tiene en la cúspide.

Pelé y Messi, los intocables del ranking

Dos campeones del mundo en los primeros escalones. Cuando apareció el nombre de Pelé, la respuesta fue inmediata: primer puesto. Mbappé justificó su elección resaltando los tres títulos mundiales del brasileño (1958, 1962 y 1970) y su legado en la historia del fútbol. En tanto, Lionel Messi fue colocado en el segundo lugar. El francés argumentó su decisión destacando la conquista en Qatar 2022 y advirtiendo: “no puedes poner a Messi sexto”, en referencia al nivel del argentino.

El propio Mbappé se incluye en su ranking

El delantero se ubicó en el quinto lugar, por encima de Platini. En el cierre del juego, el propio Mbappé apareció en la lista y decidió colocarse en el quinto puesto, superando a Platini. “En Mundiales, hice más que Platini”, explicó, marcando su criterio basado en rendimiento directo en Copas del Mundo.

Diego Maradona y Lionel Messi
Diego, con su intensidad inconfundible, se acerca a Messi, le toma la cabeza y lo llena de afecto entre bromas. Lo cuidaba. Lo mimaba. Ambos est&aacute;n en top 3 del franc&eacute;s.&nbsp;

Diego, con su intensidad inconfundible, se acerca a Messi, le toma la cabeza y lo llena de afecto entre bromas. Lo cuidaba. Lo mimaba. Ambos están en top 3 del francés.

Un Mundial que lo encuentra en busca de más récords

Entre estadísticas históricas y una deuda reciente con el gol. El capitán francés llega a la cita mundialista con números que lo ubican entre los máximos goleadores históricos del torneo: 12 goles y 3 asistencias en 14 partidos disputados. Con 27 años, se encuentra a solo cuatro tantos del récord absoluto de Miroslav Klose, máximo goleador histórico de los Mundiales con 16 anotaciones, y a un gol de alcanzar a Olivier Giroud como máximo artillero de la selección francesa (56 goles).

Deschamps lo respalda en la previa

El técnico bajó la tensión tras los amistosos sin gol. En los dos últimos amistosos, Mbappé no logró convertir pese a sus oportunidades. Sin embargo, el entrenador Didier Deschamps relativizó la situación tras la victoria ante el combinado del Reino Unido.

“Se está guardando los goles para el Mundial”, comentó el técnico, alimentando la expectativa de cara al debut frente a Senegal.

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