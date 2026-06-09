El Azteca, epicentro del homenaje a Diego Armando Maradona en el inicio del Mundial 2026

El Mundial 2026 tendrá un inicio cargado de simbolismo. La FIFA confirmó que Diego Maradona será uno de los protagonistas centrales de la ceremonia i naugural que se realizará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario histórico para el fútbol argentino.

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El homenaje al ex capitán de la selección argentina, fallecido en 2020 , se llevará a cabo en el mismo estadio donde lideró la conquista del Mundial de 1986 y donde convirtió dos de los goles más emblemáticos de l a historia de la Copa del Mundo ante Inglaterra.

La ceremonia en Ciudad de México buscará reforzar el vínculo entre el estadio Azteca y los grandes momentos del fútbol internacional. En ese contexto, la figura de Maradona ocupará un lugar central dentro del espectáculo inaugural.

El mejor gol de la historia del fútbol lo hizo Diego Armando Maradona. Ante Inglaterra, en 1986. / archivo

El mejor gol de la historia del fútbol lo hizo Diego Armando Maradona. Ante Inglaterra, en 1986. / archivo

De acuerdo con la información difundida, la FIFA preparará un segmento especial dedicado a su legado, en una jornada que marcará el inicio del torneo con 48 selecciones y 104 partidos.

El homenaje también evocará su actuación en 1986 , cuando Argentina se consagró campeona del mundo por segunda vez en su historia.

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Maradona, entre los grandes del Mundial

El tributo incluirá referencias directas a los momentos más icónicos del futbolista en el certamen, especialmente los goles ante Inglaterra en cuartos de final, que quedaron grabados como parte de la historia del fútbol.

La ceremonia contará además con la presencia de figuras del fútbol argentino y mundial, en un evento que busca reunir distintas generaciones de protagonistas del deporte.

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Pelé y el recuerdo de Brasil 1970

El homenaje a Maradona no será el único momento emotivo de la jornada. La FIFA también rendirá tributo a Pelé y a la selección de Brasil campeona en 1970, la primera en conquistar tres títulos mundiales.

A diferencia de otras ediciones, esta será la primera ceremonia inaugural sin la presencia física del astro brasileño, fallecido en 2022. En su lugar, la representación de aquel equipo estará a cargo del ex mediocampista Roberto Rivellino.

El reconocimiento incluirá también a otras figuras históricas del fútbol mundial, en un repaso por una de las finales más recordadas, en la que Brasil venció a Italia por 4-1.

image Pelé campeón con Brasil en el Mundial 1970, también será homenajeado. Gentileza.

Una inauguración inédita y simultánea en tres países

El Mundial 2026 tendrá un formato de apertura sin precedentes. Por primera vez, la ceremonia inaugural se realizará de manera simultánea en los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

La primera de estas celebraciones tendrá lugar en el Estadio Azteca, seguida por eventos en Toronto y Los Ángeles, todos con espectáculos musicales y producciones de gran escala.

Música, cultura y un despliegue global

El show en Ciudad de México contará con la participación de artistas internacionales como Shakira, quien interpretará la canción oficial del torneo, además de figuras como Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Maná y Tyla, entre otros.

Cada sede tendrá su propia identidad cultural: en Canadá, el foco estará en la diversidad; en Estados Unidos, en la tecnología y el entretenimiento; y en México, en las raíces culturales del fútbol y la región.

Las tres ceremonias, producidas por Marco Balich, tendrán una duración aproximada de 90 minutos y marcarán el inicio del Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones participantes.

Inicio del torneo en el Azteca

Tras la ceremonia en Ciudad de México, el partido inaugural del Grupo A enfrentará a México y Sudáfrica. Las puertas del estadio abrirán horas antes del evento para actividades previas y entretenimiento.

La FIFA no brindó detalles adicionales sobre el formato exacto del homenaje a Maradona ni sobre el segmento dedicado a Pelé, aunque se espera un fuerte contenido simbólico en ambos casos.

De esta manera, el Mundial 2026 comenzará con una apertura múltiple y un fuerte componente emocional, en el que dos de las máximas leyendas del fútbol mundial ocuparán un lugar central en la narrativa del torneo.